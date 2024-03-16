https://ria.ru/20240316/britaniya-1933508829.html

МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму

МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму - РИА Новости, 16.03.2024

МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму

Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу Великобритании вызовом в российское дипведомство из-за публикации о "незаконности" президентских... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:07

2024-03-16T16:07

2024-03-16T16:50

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выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу Великобритании вызовом в российское дипведомство из-за публикации о "незаконности" президентских выборов в Крыму и в новых регионах. Она обратила внимание на пост британской дипмиссии в соцсетях, в котором та заявила, что "у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву". "Ведем тщательный учет попыток вмешательства в выборы президента России. <...> У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится", — написала она в Telegram-канале. Захарова подчеркнула, что вопросы принадлежности тех или иных территорий решают жители России, а не Великобритания. И такой выбор они уже сделали, о чем свидетельствуют результаты референдумов, добавила она.Официальный представитель МИД также посоветовала британским дипломатам вместо попыток вмешиваться во внутренние дела России заняться решением проблемы Фолклендских островов."Кстати, фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец, на Даунинг-стрит уже осудили как пример вопиющей дезинформации? Кейт Миддлтон миру показали? Скрипалей не нашли? Идите работайте", — подытожила Захарова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20240315/ekonomika-1933087178.html

https://ria.ru/20240316/yavka-1933516021.html

https://ria.ru/20240314/vybory-1932909074.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, великобритания, лондон, мария захарова, кейт миддлтон