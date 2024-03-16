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МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму - РИА Новости, 16.03.2024
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16:07 16.03.2024 (обновлено: 16:50 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/britaniya-1933508829.html
МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму
МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму - РИА Новости, 16.03.2024
МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму
Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу Великобритании вызовом в российское дипведомство из-за публикации о "незаконности" президентских... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:07
2024-03-16T16:50
в мире
россия
великобритания
лондон
мария захарова
кейт миддлтон
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу Великобритании вызовом в российское дипведомство из-за публикации о "незаконности" президентских выборов в Крыму и в новых регионах. Она обратила внимание на пост британской дипмиссии в соцсетях, в котором та заявила, что "у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву". "Ведем тщательный учет попыток вмешательства в выборы президента России. &lt;...&gt; У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится", — написала она в Telegram-канале. Захарова подчеркнула, что вопросы принадлежности тех или иных территорий решают жители России, а не Великобритания. И такой выбор они уже сделали, о чем свидетельствуют результаты референдумов, добавила она.Официальный представитель МИД также посоветовала британским дипломатам вместо попыток вмешиваться во внутренние дела России заняться решением проблемы Фолклендских островов."Кстати, фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец, на Даунинг-стрит уже осудили как пример вопиющей дезинформации? Кейт Миддлтон миру показали? Скрипалей не нашли? Идите работайте", — подытожила Захарова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20240315/ekonomika-1933087178.html
https://ria.ru/20240316/yavka-1933516021.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, мария захарова, кейт миддлтон
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Мария Захарова, Кейт Миддлтон, Выборы президента России — 2024
МИД пригрозил вызвать посла Британии из-за публикации о выборах в Крыму

Захарова пригрозила послу Британии вызовом в МИД из-за публикации о выборах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила послу Великобритании вызовом в российское дипведомство из-за публикации о "незаконности" президентских выборов в Крыму и в новых регионах.
Она обратила внимание на пост британской дипмиссии в соцсетях, в котором та заявила, что "у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву".
Флаги России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
На Западе сделали неожиданное открытие о России перед выборами
15 марта, 03:15
«
"Ведем тщательный учет попыток вмешательства в выборы президента России. <...> У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится", — написала она в Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что вопросы принадлежности тех или иных территорий решают жители России, а не Великобритания. И такой выбор они уже сделали, о чем свидетельствуют результаты референдумов, добавила она.
Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах президента по России с учетом ДЭГ составила 51,77 процента
Вчера, 16:38
Официальный представитель МИД также посоветовала британским дипломатам вместо попыток вмешиваться во внутренние дела России заняться решением проблемы Фолклендских островов.
"Кстати, фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец, на Даунинг-стрит уже осудили как пример вопиющей дезинформации? Кейт Миддлтон миру показали? Скрипалей не нашли? Идите работайте", — подытожила Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Памфилова назвала различие между выборами в России и на Западе
14 марта, 11:47
В конце сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияВеликобританияЛондонМария ЗахароваКейт Миддлтон
 
 
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