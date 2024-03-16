https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html

Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине

Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине - РИА Новости, 16.03.2024

Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине

НАТО придется рассмотреть ввод своих войск на Украину, чтобы компенсировать нехватку качественных подразделений в ВСУ, предположил бывший американский морпех... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:47

2024-03-16T05:47

2024-03-16T05:47

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. НАТО придется рассмотреть ввод своих войск на Украину, чтобы компенсировать нехватку качественных подразделений в ВСУ, предположил бывший американский морпех Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.Эксперт увидел в нехватке людей и времени для подготовки полноценных бригад колоссальную проблему для ВСУ."Откуда Украина возьмет новых офицеров (для формируемых бригад. — Прим. ред.)? <…> Этот процесс никак не ускорить. <...> Сэкономите на времени — и получите те (неподготовленные. — Прим. ред.) бригады, которые украинцы использовали в контрнаступлении в прошлом году", — отметил он.По мнению Берлетика, проблема ВСУ с живой силой и формированием боеспособных подразделений уже не поддается исправлению. В конце концов, плачевное положение Киева поставит перед странами НАТО опасный выбор: либо признать свое поражение в непрямом конфликте с Россией, либо ввести свои войска на Украину."Если взглянуть на то, как плохо НАТО была подготовлена к этому конфликту, на все их ошибки, тогда обсуждение их вмешательства представляет очень большую опасность", — предупредил американский эксперт.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240229/voyska-1930264720.html

https://ria.ru/20240316/marsh-1933407875.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины