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Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html
Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине
Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине - РИА Новости, 16.03.2024
Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине
НАТО придется рассмотреть ввод своих войск на Украину, чтобы компенсировать нехватку качественных подразделений в ВСУ, предположил бывший американский морпех... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:47
2024-03-16T05:47
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. НАТО придется рассмотреть ввод своих войск на Украину, чтобы компенсировать нехватку качественных подразделений в ВСУ, предположил бывший американский морпех Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.Эксперт увидел в нехватке людей и времени для подготовки полноценных бригад колоссальную проблему для ВСУ."Откуда Украина возьмет новых офицеров (для формируемых бригад. — Прим. ред.)? &lt;…&gt; Этот процесс никак не ускорить. &lt;...&gt; Сэкономите на времени — и получите те (неподготовленные. — Прим. ред.) бригады, которые украинцы использовали в контрнаступлении в прошлом году", — отметил он.По мнению Берлетика, проблема ВСУ с живой силой и формированием боеспособных подразделений уже не поддается исправлению. В конце концов, плачевное положение Киева поставит перед странами НАТО опасный выбор: либо признать свое поражение в непрямом конфликте с Россией, либо ввести свои войска на Украину."Если взглянуть на то, как плохо НАТО была подготовлена к этому конфликту, на все их ошибки, тогда обсуждение их вмешательства представляет очень большую опасность", — предупредил американский эксперт.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240229/voyska-1930264720.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Новые бригады. В США забили тревогу из-за безумного плана НАТО по Украине

Экс-морпех США Берлетик: НАТО попытается компенсировать нехватку военных в ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. НАТО придется рассмотреть ввод своих войск на Украину, чтобы компенсировать нехватку качественных подразделений в ВСУ, предположил бывший американский морпех Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.
Эксперт увидел в нехватке людей и времени для подготовки полноценных бригад колоссальную проблему для ВСУ.
"Откуда Украина возьмет новых офицеров (для формируемых бригад. — Прим. ред.)? <…> Этот процесс никак не ускорить. <...> Сэкономите на времени — и получите те (неподготовленные. — Прим. ред.) бригады, которые украинцы использовали в контрнаступлении в прошлом году", — отметил он.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
29 февраля, 14:50
По мнению Берлетика, проблема ВСУ с живой силой и формированием боеспособных подразделений уже не поддается исправлению. В конце концов, плачевное положение Киева поставит перед странами НАТО опасный выбор: либо признать свое поражение в непрямом конфликте с Россией, либо ввести свои войска на Украину.
«
"Если взглянуть на то, как плохо НАТО была подготовлена к этому конфликту, на все их ошибки, тогда обсуждение их вмешательства представляет очень большую опасность", — предупредил американский эксперт.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Попросим военных. Во Франции решились на отчаянный шаг против Макрона
04:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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