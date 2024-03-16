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Boeing рекомендовала проверить кресла в кабинах пилотов - РИА Новости, 16.03.2024
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09:51 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/boeing-1933435445.html
Boeing рекомендовала проверить кресла в кабинах пилотов
Boeing рекомендовала проверить кресла в кабинах пилотов - РИА Новости, 16.03.2024
Boeing рекомендовала проверить кресла в кабинах пилотов
Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:51
2024-03-16T09:51
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее газета New Zealand Herald сообщила о том, что на борту самолета авиакомпании Latam, следовавшего в понедельник из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд, произошла техническая неполадка. По словам находившихся на борту людей, которые приводит местный портал Stuff, самолет стал пикировать, а часть пассажиров, не пристегнутая ремнями, разлетелась по салону. Пострадали около 50 человек. Американский телеканал CNN со ссылкой на пассажира сообщил, что пилот самолета мог на время потерять управление над воздушным судном. "Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как, вероятно, в результате инцидента с креслом, пилот упал на пульты управления, что вызвало неожиданное и ужасающее падение самолета, выполнявшего рейс в Новую Зеландию на этой неделе", - передает газета. По информации издания, во время подачи еды стюардесса нажала на переключатель сзади кресла пилота, который обычно прикрыт и не должен использоваться, когда пилот находится в кресле. В результате пилот навалился на пульты управления и нос самолета резко опустился.
https://ria.ru/20240316/avia-1933262268.html
https://ria.ru/20240110/samolet-1920468477.html
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сидней, окленд, новая зеландия, в мире, сша, boeing
Сидней, Окленд, Новая Зеландия, В мире, США, Boeing
Boeing рекомендовала проверить кресла в кабинах пилотов

Boeing рекомендовала проверить кресла в кабинах пилотов после ЧП с самолетом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing
Самолет Boeing - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее газета New Zealand Herald сообщила о том, что на борту самолета авиакомпании Latam, следовавшего в понедельник из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд, произошла техническая неполадка. По словам находившихся на борту людей, которые приводит местный портал Stuff, самолет стал пикировать, а часть пассажиров, не пристегнутая ремнями, разлетелась по салону. Пострадали около 50 человек. Американский телеканал CNN со ссылкой на пассажира сообщил, что пилот самолета мог на время потерять управление над воздушным судном.
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"Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как, вероятно, в результате инцидента с креслом, пилот упал на пульты управления, что вызвало неожиданное и ужасающее падение самолета, выполнявшего рейс в Новую Зеландию на этой неделе", - передает газета.
По информации издания, во время подачи еды стюардесса нажала на переключатель сзади кресла пилота, который обычно прикрыт и не должен использоваться, когда пилот находится в кресле. В результате пилот навалился на пульты управления и нос самолета резко опустился.
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