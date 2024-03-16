https://ria.ru/20240316/blyuda-1933523513.html
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани - РИА Новости, 16.03.2024
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани
Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:13
2024-03-16T17:13
2024-03-16T17:15
республика татарстан
россия
казань
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре "Московский", сообщили в Ассамблее народов Татарстана. "Фуршетная зона "Кухни народов России" открылась в КЦ "Московский". В подготовке блюд приняли участие представители 12 народностей, проживающих на территории России: азербайджанцев, армян, башкир, бурят, марийцев, русских, таджиков, татар, удмуртов, чеченцев, чувашей и якутов", - сказал представитель Ассамблеи народов Татарстана. Представители каждой из народностей в национальных костюмах представили блюда своей кухни, которые затем собрали за одним большим столом – символом семейного очага, единства, изобилия и праздника. Для избирателей также выступил гармонист золотой десятки гармонистов России Ринат Мухутдинов. По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240312/tatarstan-1932433417.html
https://ria.ru/20240316/tatarstan-1933499433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Республика Татарстан, Россия, Казань, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре "Московский", сообщили в Ассамблее народов Татарстана.
"Фуршетная зона "Кухни народов России" открылась в КЦ "Московский". В подготовке блюд приняли участие представители 12 народностей, проживающих на территории России: азербайджанцев, армян, башкир, бурят, марийцев, русских, таджиков, татар, удмуртов, чеченцев, чувашей и якутов", - сказал представитель Ассамблеи народов Татарстана.
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Представители каждой из народностей в национальных костюмах представили блюда своей кухни, которые затем собрали за одним большим столом – символом семейного очага, единства, изобилия и праздника.
Для избирателей также выступил гармонист золотой десятки гармонистов России Ринат Мухутдинов.
По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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