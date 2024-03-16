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Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани - РИА Новости, 16.03.2024
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17:13 16.03.2024 (обновлено: 17:15 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/blyuda-1933523513.html
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани - РИА Новости, 16.03.2024
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани
Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:13
2024-03-16T17:15
республика татарстан
россия
казань
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре "Московский", сообщили в Ассамблее народов Татарстана. "Фуршетная зона "Кухни народов России" открылась в КЦ "Московский". В подготовке блюд приняли участие представители 12 народностей, проживающих на территории России: азербайджанцев, армян, башкир, бурят, марийцев, русских, таджиков, татар, удмуртов, чеченцев, чувашей и якутов", - сказал представитель Ассамблеи народов Татарстана. Представители каждой из народностей в национальных костюмах представили блюда своей кухни, которые затем собрали за одним большим столом – символом семейного очага, единства, изобилия и праздника. Для избирателей также выступил гармонист золотой десятки гармонистов России Ринат Мухутдинов. По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240312/tatarstan-1932433417.html
https://ria.ru/20240316/tatarstan-1933499433.html
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россия, казань, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Республика Татарстан, Россия, Казань, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ

Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани

© Фото предоставлено пресс-службой Госсовета ТатарстанаБлюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани
© Фото предоставлено пресс-службой Госсовета Татарстана
Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре "Московский", сообщили в Ассамблее народов Татарстана.
"Фуршетная зона "Кухни народов России" открылась в КЦ "Московский". В подготовке блюд приняли участие представители 12 народностей, проживающих на территории России: азербайджанцев, армян, башкир, бурят, марийцев, русских, таджиков, татар, удмуртов, чеченцев, чувашей и якутов", - сказал представитель Ассамблеи народов Татарстана.
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Представители каждой из народностей в национальных костюмах представили блюда своей кухни, которые затем собрали за одним большим столом – символом семейного очага, единства, изобилия и праздника.
Для избирателей также выступил гармонист золотой десятки гармонистов России Ринат Мухутдинов.
По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Республика ТатарстанРоссияКазаньЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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