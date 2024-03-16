https://ria.ru/20240316/blyuda-1933523513.html

Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани

Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани - РИА Новости, 16.03.2024

Блюда кухонь народов России представили на избирательном участке в Казани

Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:13

2024-03-16T17:13

2024-03-16T17:15

республика татарстан

россия

казань

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Блюда кухонь народов России, проживающих в Татарстане, смогли попробовать избиратели, пришедшие голосовать на участок в казанском культурном центре "Московский", сообщили в Ассамблее народов Татарстана. "Фуршетная зона "Кухни народов России" открылась в КЦ "Московский". В подготовке блюд приняли участие представители 12 народностей, проживающих на территории России: азербайджанцев, армян, башкир, бурят, марийцев, русских, таджиков, татар, удмуртов, чеченцев, чувашей и якутов", - сказал представитель Ассамблеи народов Татарстана. Представители каждой из народностей в национальных костюмах представили блюда своей кухни, которые затем собрали за одним большим столом – символом семейного очага, единства, изобилия и праздника. Для избирателей также выступил гармонист золотой десятки гармонистов России Ринат Мухутдинов. По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240312/tatarstan-1932433417.html

https://ria.ru/20240316/tatarstan-1933499433.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казань, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф