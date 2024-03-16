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Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании - РИА Новости, 16.03.2024
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18:12 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/biometriya-1933538733.html
Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании
Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании - РИА Новости, 16.03.2024
Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании
Использование биометрии при голосовании потребует изменений в законодательстве РФ, нужно обязательное согласие человека, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:12
2024-03-16T18:12
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политика
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Использование биометрии при голосовании потребует изменений в законодательстве РФ, нужно обязательное согласие человека, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Дело в том, что использование биометрических данных человека - это строго регулируемая сфера. И, конечно, нужно менять законодательство, если использовать биометрию для избирательного процесса", - сказал Толстой. Он также отметил, что сегодня необходимо обязательное согласие человека для того, чтобы использовать его биометрию. "Поэтому, если в избирательном процессе появится биометрическая индентификация, она потребует согласия того человека, который свою биометрию дает. И это согласие может быть разовым, может быть постоянным, человек может отозвать использование биометрии. Но этот вопрос очень чувствительный, и я считаю, что мы должны сделать максимум для того, чтобы обеспечить безопасность персональных данных людей", - добавил Толстой. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/listovki-1933538573.html
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политика, россия, петр толстой, николай харитонов, госдума рф, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Петр Толстой, Николай Харитонов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании

Толстой: применение биометрии на голосовании требует правок в законодательстве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Использование биометрии при голосовании потребует изменений в законодательстве РФ, нужно обязательное согласие человека, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«
"Дело в том, что использование биометрических данных человека - это строго регулируемая сфера. И, конечно, нужно менять законодательство, если использовать биометрию для избирательного процесса", - сказал Толстой.
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Он также отметил, что сегодня необходимо обязательное согласие человека для того, чтобы использовать его биометрию.
«
"Поэтому, если в избирательном процессе появится биометрическая индентификация, она потребует согласия того человека, который свою биометрию дает. И это согласие может быть разовым, может быть постоянным, человек может отозвать использование биометрии. Но этот вопрос очень чувствительный, и я считаю, что мы должны сделать максимум для того, чтобы обеспечить безопасность персональных данных людей", - добавил Толстой.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияПетр ТолстойНиколай ХаритоновГосдума РФСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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