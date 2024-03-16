https://ria.ru/20240316/biometriya-1933538733.html

Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании

Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании - РИА Новости, 16.03.2024

Толстой прокомментировал возможное использование биометрии при голосовании

Использование биометрии при голосовании потребует изменений в законодательстве РФ, нужно обязательное согласие человека, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:12

2024-03-16T18:12

2024-03-16T18:12

выборы президента россии — 2024

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петр толстой

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совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Использование биометрии при голосовании потребует изменений в законодательстве РФ, нужно обязательное согласие человека, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Дело в том, что использование биометрических данных человека - это строго регулируемая сфера. И, конечно, нужно менять законодательство, если использовать биометрию для избирательного процесса", - сказал Толстой. Он также отметил, что сегодня необходимо обязательное согласие человека для того, чтобы использовать его биометрию. "Поэтому, если в избирательном процессе появится биометрическая индентификация, она потребует согласия того человека, который свою биометрию дает. И это согласие может быть разовым, может быть постоянным, человек может отозвать использование биометрии. Но этот вопрос очень чувствительный, и я считаю, что мы должны сделать максимум для того, чтобы обеспечить безопасность персональных данных людей", - добавил Толстой. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/listovki-1933538573.html

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политика, россия, петр толстой, николай харитонов, госдума рф, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)