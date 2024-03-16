https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html

Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России

Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России

Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России, сообщил мэр города Руслан Болотов. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:06

2024-03-16T09:06

2024-03-16T09:12

выборы президента россии — 2024

сергей безруков

иркутск

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ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России, сообщил мэр города Руслан Болотов. "Народный артист России, лауреат Госпремии, любимец публики Сергей Безруков проголосовал на выборах президента страны в Иркутске. В своем интервью Сергей Витальевич сказал, что Иркутск для него родной город. Гордимся этой оценкой!", - написал Болотов в Telegram-канале. В видеоролике, которое мэр выложил в своем Telegram-канале, Сергей Безруков сказал, что его жена Анна из Иркутска, "из Академгородка, дети тоже сибиряки, наполовину, так что Иркутск для меня тоже родной город". Видео снято на избирательном участке иркутской школы №11. В Иркутске с 16 по 21 марта проходит Большой Детский фестиваль, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. В программе показов "ЭХО БДФ - Приангарье" актер представляет спектакль "Маленький принц". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей безруков, иркутск