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Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:06 16.03.2024 (обновлено: 09:12 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html
Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России, сообщил мэр города Руслан Болотов. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:06
2024-03-16T09:12
выборы президента россии — 2024
сергей безруков
иркутск
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ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России, сообщил мэр города Руслан Болотов. "Народный артист России, лауреат Госпремии, любимец публики Сергей Безруков проголосовал на выборах президента страны в Иркутске. В своем интервью Сергей Витальевич сказал, что Иркутск для него родной город. Гордимся этой оценкой!", - написал Болотов в Telegram-канале. В видеоролике, которое мэр выложил в своем Telegram-канале, Сергей Безруков сказал, что его жена Анна из Иркутска, "из Академгородка, дети тоже сибиряки, наполовину, так что Иркутск для меня тоже родной город". Видео снято на избирательном участке иркутской школы №11. В Иркутске с 16 по 21 марта проходит Большой Детский фестиваль, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. В программе показов "ЭХО БДФ - Приангарье" актер представляет спектакль "Маленький принц". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html
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сергей безруков, иркутск
Выборы президента России — 2024, Сергей Безруков, Иркутск
Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России

Актер Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России

© Руслан Болотов/TelegramНародный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
© Руслан Болотов/Telegram
Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 мар - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России, сообщил мэр города Руслан Болотов.
"Народный артист России, лауреат Госпремии, любимец публики Сергей Безруков проголосовал на выборах президента страны в Иркутске. В своем интервью Сергей Витальевич сказал, что Иркутск для него родной город. Гордимся этой оценкой!", - написал Болотов в Telegram-канале.
В видеоролике, которое мэр выложил в своем Telegram-канале, Сергей Безруков сказал, что его жена Анна из Иркутска, "из Академгородка, дети тоже сибиряки, наполовину, так что Иркутск для меня тоже родной город". Видео снято на избирательном участке иркутской школы №11.
В Иркутске с 16 по 21 марта проходит Большой Детский фестиваль, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. В программе показов "ЭХО БДФ - Приангарье" актер представляет спектакль "Маленький принц".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента
08:44
 
Выборы президента России — 2024Сергей БезруковИркутск
 
 
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