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Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 16.03.2024
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08:29 16.03.2024 (обновлено: 09:29 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 16.03.2024
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:29
2024-03-16T09:29
происшествия
самарская область
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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров.&quot;В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. &lt;...&gt; Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена&quot;, — сообщил он.При этих инцидентах никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров.
«

"В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. <...> Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена", — сообщил он.

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