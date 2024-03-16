https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 16.03.2024
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:29
2024-03-16T08:29
2024-03-16T09:29
происшествия
самарская область
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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров."В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. <...> Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена", — сообщил он.При этих инцидентах никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html
https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области
САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров.
«
"В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. <...> Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена", — сообщил он.
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При этих инцидентах никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО отражают атаки противника.
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