https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 16.03.2024

Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:29

2024-03-16T08:29

2024-03-16T09:29

происшествия

самарская область

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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Беспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров."В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. <...> Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена", — сообщил он.При этих инцидентах никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html

https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html

самарская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самарская область