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Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 16.03.2024
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:18
2024-03-16T00:18
2024-03-16T02:10
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роман старовойт
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", — написал он.Позднее Старовойт сообщил, силы ПВО сбили еще два беспилотника.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Роман Старовойт
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью
Старовойт: силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Курской областью