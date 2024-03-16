https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933398103.html

Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью

Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 16.03.2024

Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T00:18

2024-03-16T00:18

2024-03-16T02:10

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

роман старовойт

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", — написал он.Позднее Старовойт сообщил, силы ПВО сбили еще два беспилотника.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт