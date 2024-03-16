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Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 16.03.2024 (обновлено: 02:10 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933398103.html
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 16.03.2024
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:18
2024-03-16T02:10
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
роман старовойт
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", — написал он.Позднее Старовойт сообщил, силы ПВО сбили еще два беспилотника.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Роман Старовойт
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Курской областью

Старовойт: силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Курской областью

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", — написал он.
Позднее Старовойт сообщил, силы ПВО сбили еще два беспилотника.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоман Старовойт
 
 
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