https://ria.ru/20240316/belgorod-1933508384.html

Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня

Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня - РИА Новости, 16.03.2024

Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня

Торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье и понедельник работать не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:06

2024-03-16T16:06

2024-03-16T16:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932556235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e968e2431b229357910561eb36bad4ff.jpg

БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье и понедельник работать не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут", - написал Гладков.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, в утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.

https://ria.ru/20240316/povrezhdeniya-1933496608.html

белгород

белгородский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины