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Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня
Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня - РИА Новости, 16.03.2024
Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня
Торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье и понедельник работать не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:06
2024-03-16T16:06
2024-03-16T16:06
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье и понедельник работать не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут", - написал Гладков.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, в утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
https://ria.ru/20240316/povrezhdeniya-1933496608.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня
Гладков: ТЦ в Белгороде и пригороде в воскресенье и понедельник будут закрыты