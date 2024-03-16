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Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933508384.html
Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня
Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня - РИА Новости, 16.03.2024
Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня
Торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье и понедельник работать не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:06
2024-03-16T16:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье и понедельник работать не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут", - написал Гладков.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, в утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
https://ria.ru/20240316/povrezhdeniya-1933496608.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Торговые центры в Белгороде и пригороде закроют на два дня

Гладков: ТЦ в Белгороде и пригороде в воскресенье и понедельник будут закрыты

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкТорговый центр, на крышу которого упал беспилотник в Белгороде
Торговый центр, на крышу которого упал беспилотник в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Торговый центр, на крышу которого упал беспилотник в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье и понедельник работать не будут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут", - написал Гладков.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, в утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
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Вчера, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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