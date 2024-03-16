https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html

Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024

Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:13

2024-03-16T10:13

2024-03-16T10:32

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале."К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте", — написал он.Губернатор добавил, что за жизнь ее сына борются медики: у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клеткиГладков уточнил, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

https://ria.ru/20240315/obstrel-1933117458.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород