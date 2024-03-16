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Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 16.03.2024 (обновлено: 10:32 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html
Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024
Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:13
2024-03-16T10:32
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале."К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте", — написал он.Губернатор добавил, что за жизнь ее сына борются медики: у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клеткиГладков уточнил, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933117458.html
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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода погибли два человека, еще трое пострадали

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramОбстрел Белгорода со стороны ВСУ
Обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте", — написал он.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramОбстрел Белгорода со стороны ВСУ
Обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Губернатор добавил, что за жизнь ее сына борются медики: у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки
Гладков уточнил, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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