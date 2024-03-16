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В Госдуме Байдена назвали позорным президентом - РИА Новости, 16.03.2024
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15:11 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/bayden-1933496169.html
В Госдуме Байдена назвали позорным президентом
В Госдуме Байдена назвали позорным президентом - РИА Новости, 16.03.2024
В Госдуме Байдена назвали позорным президентом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:11
2024-03-16T15:11
в мире
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сша
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владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества. Байден в пятницу на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины, "противостоять Владимиру Путину". После этого он заявил, что Путин - "бандит". Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание президента Байдена в адрес российского лидера говорит о стремлении Вашингтона похоронить двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение. "Байден – это позорный президент, дискредитировавший США и западную демократию в глазах всего мирового сообщества, а также похоронивший американскую мечту. Он словно призрак тоталитаризма бродит по Европе, из-под палки заставляя ее властителей совершать необдуманные суицидальные действия, направленные на удушение своих демократий, экономик и свобод", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байдена до безумия бесит современная независимая Россия, как ранее так же сильно раздражал могучий Советский Союз. "Россия снова стала примером и образцом народовластия, сплоченности и единения страны перед лицом опасностей, что позволяет ей эффективно противостоять любым вызовам, чего нельзя сказать о США, где тоталитаризмом стал обыденностью и нормой", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240315/bayden-1933384715.html
https://ria.ru/20240316/litsemer-1933403982.html
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в мире, россия, сша, джо байден, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, США, Джо Байден, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме Байдена назвали позорным президентом

Депутат Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки
Президент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества.
Байден в пятницу на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины, "противостоять Владимиру Путину". После этого он заявил, что Путин - "бандит". Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание президента Байдена в адрес российского лидера говорит о стремлении Вашингтона похоронить двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение.
Президент США Джо Байден на праздничном обеде в честь Ирландии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Байден оскорбил Путина, выступая на праздничном обеде
15 марта, 22:25
"Байден – это позорный президент, дискредитировавший США и западную демократию в глазах всего мирового сообщества, а также похоронивший американскую мечту. Он словно призрак тоталитаризма бродит по Европе, из-под палки заставляя ее властителей совершать необдуманные суицидальные действия, направленные на удушение своих демократий, экономик и свобод", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байдена до безумия бесит современная независимая Россия, как ранее так же сильно раздражал могучий Советский Союз.
"Россия снова стала примером и образцом народовластия, сплоченности и единения страны перед лицом опасностей, что позволяет ей эффективно противостоять любым вызовам, чего нельзя сказать о США, где тоталитаризмом стал обыденностью и нормой", - сказал депутат.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"Облажался во всем". В США оценили стратегию Байдена в отношении России
Вчера, 03:15
 
В миреРоссияСШАДжо БайденМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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