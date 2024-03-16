В Госдуме Байдена назвали позорным президентом
Депутат Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки
© AP Photo / Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества.
Байден в пятницу на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины, "противостоять Владимиру Путину". После этого он заявил, что Путин - "бандит". Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание президента Байдена в адрес российского лидера говорит о стремлении Вашингтона похоронить двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение.
"Байден – это позорный президент, дискредитировавший США и западную демократию в глазах всего мирового сообщества, а также похоронивший американскую мечту. Он словно призрак тоталитаризма бродит по Европе, из-под палки заставляя ее властителей совершать необдуманные суицидальные действия, направленные на удушение своих демократий, экономик и свобод", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байдена до безумия бесит современная независимая Россия, как ранее так же сильно раздражал могучий Советский Союз.
"Россия снова стала примером и образцом народовластия, сплоченности и единения страны перед лицом опасностей, что позволяет ей эффективно противостоять любым вызовам, чего нельзя сказать о США, где тоталитаризмом стал обыденностью и нормой", - сказал депутат.