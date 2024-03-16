https://ria.ru/20240316/bayden-1933496169.html

В Госдуме Байдена назвали позорным президентом

В Госдуме Байдена назвали позорным президентом - РИА Новости, 16.03.2024

В Госдуме Байдена назвали позорным президентом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:11

2024-03-16T15:11

2024-03-16T15:11

в мире

россия

сша

джо байден

михаил шеремет

владимир путин

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал Джо Байдена позорным президентом, который дискредитировал США в глазах всего мирового сообщества. Байден в пятницу на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины, "противостоять Владимиру Путину". После этого он заявил, что Путин - "бандит". Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что очередное неприемлемое высказывание президента Байдена в адрес российского лидера говорит о стремлении Вашингтона похоронить двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение. "Байден – это позорный президент, дискредитировавший США и западную демократию в глазах всего мирового сообщества, а также похоронивший американскую мечту. Он словно призрак тоталитаризма бродит по Европе, из-под палки заставляя ее властителей совершать необдуманные суицидальные действия, направленные на удушение своих демократий, экономик и свобод", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Байдена до безумия бесит современная независимая Россия, как ранее так же сильно раздражал могучий Советский Союз. "Россия снова стала примером и образцом народовластия, сплоченности и единения страны перед лицом опасностей, что позволяет ей эффективно противостоять любым вызовам, чего нельзя сказать о США, где тоталитаризмом стал обыденностью и нормой", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240315/bayden-1933384715.html

https://ria.ru/20240316/litsemer-1933403982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, джо байден, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф