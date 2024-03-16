https://ria.ru/20240316/babushki-1933508987.html

Краснодарские активистки призвали США поучиться проведению выборов у России

Краснодарские активистки призвали США поучиться проведению выборов у России - РИА Новости, 16.03.2024

Краснодарские активистки призвали США поучиться проведению выборов у России

Краснодарские активистки назвали выборы президента РФ праздником и призвали Америку поучиться у России демократии, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:07

2024-03-16T16:07

2024-03-16T16:09

выборы президента россии — 2024

россия

сша

краснодар

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КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Краснодарские активистки назвали выборы президента РФ праздником и призвали Америку поучиться у России демократии, передаёт корреспондент РИА Новости. "Хотим поделиться своим мнением о нашем голосовании. Сказано Россия - красиво, уютно, вежливо. Ну просто натуральный праздник проходит… И удобно главное (голосовать - ред.) - дома, здесь, на компьютере, на телефоне. Вот это демократия! Америка, поучись у нас, мы тебя сколько раз просим!" - сказала одна из активисток Людмила Барилко на выходе из избирательного участка. Участницы движения также отметили удобство трёхдневного голосования. "А то Украина считает себя демократией. Какая демократия? Вообще запретили даже выборы, боже мой! Учитесь у России, и всё будет на этом земном шаре здорово!" - добавила Барилко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933497007.html

россия

сша

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сша, краснодар