https://ria.ru/20240316/avtoprobeg-1933555618.html

В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2024

В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией

В преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией активисты Запорожского региона и сотрудники Министерства по молодежной политике Запорожской области РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:05

2024-03-16T20:05

2024-03-16T20:05

россия

севастополь

запорожская область

владимир путин

юлия чичерина

оон

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией активисты Запорожского региона и сотрудники Министерства по молодежной политике Запорожской области организовали автопробег по улицам Мелитополя, главной участницей стала Юлия Чичерина, передает корреспондент РИА Новости. "Мне кажется, важно показывать, что все новые территории солидарны в своем выборе. У нас выбор единый, и поэтому мы показываем, что мы едины с городом Севастополь и Крымом ", - сообщил журналистам представитель Министерства по молодежной политике Запорожской области. Главной участницей автопробега стала заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина. Вместе с жителями Запорожской области певица присоединилась ко всероссийским празднованиям Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. "Сегодня день Крымской весны, Русской весны. Мелитополь - ворота в Крым", - заключила Чичерина. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.

https://ria.ru/20240316/pozdravlenie-1933554677.html

https://ria.ru/20240316/referendum-1932927050.html

россия

севастополь

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Автопробег в Мелитополе в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Автопробег в преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел по улицам Мелитополя, одним из главных участников стала Юлия Чичерина 2024-03-16T20:05 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, севастополь, запорожская область, владимир путин, юлия чичерина, оон