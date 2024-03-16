Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/avtoprobeg-1933555618.html
В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией
В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией
В преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией активисты Запорожского региона и сотрудники Министерства по молодежной политике Запорожской области РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:05
2024-03-16T20:05
россия
севастополь
запорожская область
владимир путин
юлия чичерина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933547503_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab64c125bf26f73a310c6438beff10e2.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией активисты Запорожского региона и сотрудники Министерства по молодежной политике Запорожской области организовали автопробег по улицам Мелитополя, главной участницей стала Юлия Чичерина, передает корреспондент РИА Новости. "Мне кажется, важно показывать, что все новые территории солидарны в своем выборе. У нас выбор единый, и поэтому мы показываем, что мы едины с городом Севастополь и Крымом ", - сообщил журналистам представитель Министерства по молодежной политике Запорожской области. Главной участницей автопробега стала заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина. Вместе с жителями Запорожской области певица присоединилась ко всероссийским празднованиям Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. "Сегодня день Крымской весны, Русской весны. Мелитополь - ворота в Крым", - заключила Чичерина. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.
https://ria.ru/20240316/pozdravlenie-1933554677.html
https://ria.ru/20240316/referendum-1932927050.html
россия
севастополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Автопробег в Мелитополе в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией
Автопробег в преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел по улицам Мелитополя, одним из главных участников стала Юлия Чичерина
2024-03-16T20:05
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933547503_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cbe50c906b04294ed334915b9fce34e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, запорожская область, владимир путин, юлия чичерина, оон
Россия, Севастополь, Запорожская область, Владимир Путин, Юлия Чичерина, ООН
В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией

В Мелитополе прошел автопробег с Чичериной к годовщине присоединения Крыма к РФ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией активисты Запорожского региона и сотрудники Министерства по молодежной политике Запорожской области организовали автопробег по улицам Мелитополя, главной участницей стала Юлия Чичерина, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне кажется, важно показывать, что все новые территории солидарны в своем выборе. У нас выбор единый, и поэтому мы показываем, что мы едины с городом Севастополь и Крымом ", - сообщил журналистам представитель Министерства по молодежной политике Запорожской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
Вчера, 20:02
Главной участницей автопробега стала заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина. Вместе с жителями Запорожской области певица присоединилась ко всероссийским празднованиям Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
«
"Сегодня день Крымской весны, Русской весны. Мелитополь - ворота в Крым", - заключила Чичерина.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.
Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Референдум в Крыму о статусе автономии (2014)
Вчера, 07:03
 
РоссияСевастопольЗапорожская областьВладимир ПутинЮлия ЧичеринаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала