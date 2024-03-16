В Мелитополе прошел автопробег к годовщине воссоединения Крыма с Россией
В Мелитополе прошел автопробег с Чичериной к годовщине присоединения Крыма к РФ
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. В преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией активисты Запорожского региона и сотрудники Министерства по молодежной политике Запорожской области организовали автопробег по улицам Мелитополя, главной участницей стала Юлия Чичерина, передает корреспондент РИА Новости.
"Мне кажется, важно показывать, что все новые территории солидарны в своем выборе. У нас выбор единый, и поэтому мы показываем, что мы едины с городом Севастополь и Крымом ", - сообщил журналистам представитель Министерства по молодежной политике Запорожской области.
Главной участницей автопробега стала заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина. Вместе с жителями Запорожской области певица присоединилась ко всероссийским празднованиям Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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"Сегодня день Крымской весны, Русской весны. Мелитополь - ворота в Крым", - заключила Чичерина.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.