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Посол рассказал о выборах президента России на участках в Австралии - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:56 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/avstraliya-1933471165.html
Посол рассказал о выборах президента России на участках в Австралии
Посол рассказал о выборах президента России на участках в Австралии - РИА Новости, 16.03.2024
Посол рассказал о выборах президента России на участках в Австралии
Полиция Австралии вопреки антироссийскому курсу властей страны была в постоянном контакте с посольством РФ по вопросу проведения выборов президента, следила за... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:56
2024-03-16T12:56
выборы президента россии — 2024
в мире
австралия
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полиция Австралии вопреки антироссийскому курсу властей страны была в постоянном контакте с посольством РФ по вопросу проведения выборов президента, следила за порядком вокруг избирательных участков, заявил посол России в Канберре Алексей Павловский. Он отметил, что Австралия для России "не самая дружественная страна", политика её откровенно враждебная, но никаких препятствий она не чинила. "Австралийская полиция, которой МИД австралийский как бы перепасовал эту проблему, функционировала очень конструктивно, была с нами на постоянной связи, обеспечивала порядок по периметру мест для голосования", - сказал Павловский на брифинге ЦИК о ходе голосования на выборах президента РФ. Глава дипмиссии подчеркнул, что досрочное голосование прошло гладко и без инцидентов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933379273.html
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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в мире, австралия, россия
Выборы президента России — 2024, В мире, Австралия, Россия
Посол рассказал о выборах президента России на участках в Австралии

Посол: полиция Австралии содействовала проведению выборов президента России

© Фото : Посольство РФ в Австралии/TelegramПосол России в Канберре Алексей Павловский
Посол России в Канберре Алексей Павловский - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Посольство РФ в Австралии/Telegram
Посол России в Канберре Алексей Павловский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полиция Австралии вопреки антироссийскому курсу властей страны была в постоянном контакте с посольством РФ по вопросу проведения выборов президента, следила за порядком вокруг избирательных участков, заявил посол России в Канберре Алексей Павловский.
Он отметил, что Австралия для России "не самая дружественная страна", политика её откровенно враждебная, но никаких препятствий она не чинила.
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"Австралийская полиция, которой МИД австралийский как бы перепасовал эту проблему, функционировала очень конструктивно, была с нами на постоянной связи, обеспечивала порядок по периметру мест для голосования", - сказал Павловский на брифинге ЦИК о ходе голосования на выборах президента РФ.
Глава дипмиссии подчеркнул, что досрочное голосование прошло гладко и без инцидентов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024В миреАвстралияРоссия
 
 
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