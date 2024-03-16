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В ДНР назвали территории Авдеевки, которые разминируют первыми - РИА Новости, 16.03.2024
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23:59 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/avdeevka-1933580062.html
В ДНР назвали территории Авдеевки, которые разминируют первыми
В ДНР назвали территории Авдеевки, которые разминируют первыми - РИА Новости, 16.03.2024
В ДНР назвали территории Авдеевки, которые разминируют первыми
Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил в Telegram-канале, что специалисты определили, какие территории Авдеевки будут разминированы в первую... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T23:59
2024-03-16T23:59
авдеевка
донецкая народная республика
в мире
донецк
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил в Telegram-канале, что специалисты определили, какие территории Авдеевки будут разминированы в первую очередь. "Посетил Авдеевку. Вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ Валерием Владимировичем Леоновым прошлись по улицам города, пообщались с людьми. Определились со специалистами, какие территории будут разминированы в первую очередь", - говорится в сообщении Солнцева. По словам главы правительства ДНР, как только станет возможным, специалисты приступят к обследованию инженерных сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередач. Он отметил, что в городе ведется перепись населения, поскольку властям необходимо понимание, для кого формируется программа восстановления жилья. "Шеф-регион определен. Это Челябинская область. Первичная заявка на стройматериалы и рабочие бригады сформирована. Там, где уже безопасно, приступаем к расчистке завалов. Нашли решение по обеспечению водой. Есть скважина. Подключим пока дизельный генератор", - добавил Солнцев. Кроме того, председатель правительства республики сообщил об организации нескольких медпунктов и пунктов выдачи гуманитарной помощи, где жители смогут получить консультации "по оформлению тех или иных документов". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240316/avdeevka-1933560422.html
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донецк
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авдеевка, донецкая народная республика, в мире, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, украина
Авдеевка, Донецкая Народная Республика, В мире, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР назвали территории Авдеевки, которые разминируют первыми

Солнцев: правительство ДНР формирует программу восстановления жилья в Авдеевке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Разрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разрушенные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил в Telegram-канале, что специалисты определили, какие территории Авдеевки будут разминированы в первую очередь.
"Посетил Авдеевку. Вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ Валерием Владимировичем Леоновым прошлись по улицам города, пообщались с людьми. Определились со специалистами, какие территории будут разминированы в первую очередь", - говорится в сообщении Солнцева.
По словам главы правительства ДНР, как только станет возможным, специалисты приступят к обследованию инженерных сетей водо- и теплоснабжения, линий электропередач. Он отметил, что в городе ведется перепись населения, поскольку властям необходимо понимание, для кого формируется программа восстановления жилья.
"Шеф-регион определен. Это Челябинская область. Первичная заявка на стройматериалы и рабочие бригады сформирована. Там, где уже безопасно, приступаем к расчистке завалов. Нашли решение по обеспечению водой. Есть скважина. Подключим пока дизельный генератор", - добавил Солнцев.
Кроме того, председатель правительства республики сообщил об организации нескольких медпунктов и пунктов выдачи гуманитарной помощи, где жители смогут получить консультации "по оформлению тех или иных документов".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
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