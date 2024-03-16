https://ria.ru/20240316/avdeevka-1933560422.html

Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения

Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения - РИА Новости, 16.03.2024

Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения

Жители освобожденной Авдеевки в ДНР голосуют в участковой избирательной комиссии особого назначения, на одном из таких участков побывал корреспондент РИА... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:40

2024-03-16T20:40

2024-03-16T20:40

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

донецк

авдеевка

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933559232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc65b60f069e2daf0628b90710853cce.jpg

АВДЕЕВКА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки в ДНР голосуют в участковой избирательной комиссии особого назначения, на одном из таких участков побывал корреспондент РИА Новости. Для организации проезда и процесса голосования в Авдеевке была организована участковая избирательная комиссия особого назначения. О подробностях работы этой комиссии рассказал ее председатель Даниил. "Наша команда является мобильной, чтобы дать возможность жителям Авдеевки проголосовать на выборах президента. У нас есть всё, что необходимо для голосования - бюллетени, урна, ширма... Наша группа выезжает непосредственно в саму Авдеевку. У нас уже есть предварительный список адресов где проживает мирное население", - рассказал председатель УИК особого назначения. Он отметил, что люди, несмотря на трудную обстановку, всё равно приходят на участок, чтобы отдать голос за своего кандидата. "Условия довольно-таки трудные, так как всё равно продолжается хаотичный обстрел города, постоянно летают беспилотники, но при этом люди всё равно готовы голосовать, почему мы и приехали сюда. Это работает как сарафанное радио, то есть стоило позвать 10 человек, либо люди замечают нашу машину - и они уже сами берут велосипеды, приезжают на велосипедах, приходят пешком из разных частей города, чтобы проголосовать", - отметил Даниил. В свою очередь жители Авдеевки отмечают, что ждали возможности принять участие в выборах президента Российской Федерации. "Мы ждали этого. Очень рады, спасибо вам, что вы приехали к нам. Мы православные, мы с русской церковью, всегда молились за Патриарха Кирилла", - рассказала местная жительница Ирина. Этап очного голосования начался в ДНР 15 марта. В избиркоме уточнили РИА Новости, что 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также для жителей региона будет организована возможность проголосовать на придомовых территориях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html

россия

донецк

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участковая избирательная комиссия особого назначения в Авдеевке Участковая избирательная комиссия особого назначения организована в Авдеевке для организации процесса голосования на выборах президента РФ. О подробностях работы рассказал РИА Новости ее председатель Даниил. 2024-03-16T20:40 true PT1M54S

Американский наблюдатель на выборах в ДНР Американский наблюдатель на выборах в ДНР ответил на непризнание их Западом: избиратели идут на участки с большим энтузиазмом 2024-03-16T20:40 true PT1M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецк, авдеевка, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, вооруженные силы украины