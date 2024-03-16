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Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения - РИА Новости, 16.03.2024
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20:40 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/avdeevka-1933560422.html
Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения
Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения - РИА Новости, 16.03.2024
Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения
Жители освобожденной Авдеевки в ДНР голосуют в участковой избирательной комиссии особого назначения, на одном из таких участков побывал корреспондент РИА... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:40
2024-03-16T20:40
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
донецк
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АВДЕЕВКА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки в ДНР голосуют в участковой избирательной комиссии особого назначения, на одном из таких участков побывал корреспондент РИА Новости. Для организации проезда и процесса голосования в Авдеевке была организована участковая избирательная комиссия особого назначения. О подробностях работы этой комиссии рассказал ее председатель Даниил. "Наша команда является мобильной, чтобы дать возможность жителям Авдеевки проголосовать на выборах президента. У нас есть всё, что необходимо для голосования - бюллетени, урна, ширма... Наша группа выезжает непосредственно в саму Авдеевку. У нас уже есть предварительный список адресов где проживает мирное население", - рассказал председатель УИК особого назначения. Он отметил, что люди, несмотря на трудную обстановку, всё равно приходят на участок, чтобы отдать голос за своего кандидата. "Условия довольно-таки трудные, так как всё равно продолжается хаотичный обстрел города, постоянно летают беспилотники, но при этом люди всё равно готовы голосовать, почему мы и приехали сюда. Это работает как сарафанное радио, то есть стоило позвать 10 человек, либо люди замечают нашу машину - и они уже сами берут велосипеды, приезжают на велосипедах, приходят пешком из разных частей города, чтобы проголосовать", - отметил Даниил. В свою очередь жители Авдеевки отмечают, что ждали возможности принять участие в выборах президента Российской Федерации. "Мы ждали этого. Очень рады, спасибо вам, что вы приехали к нам. Мы православные, мы с русской церковью, всегда молились за Патриарха Кирилла", - рассказала местная жительница Ирина. Этап очного голосования начался в ДНР 15 марта. В избиркоме уточнили РИА Новости, что 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также для жителей региона будет организована возможность проголосовать на придомовых территориях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html
россия
донецк
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Участковая избирательная комиссия особого назначения в Авдеевке
Участковая избирательная комиссия особого назначения организована в Авдеевке для организации процесса голосования на выборах президента РФ. О подробностях работы рассказал РИА Новости ее председатель Даниил.
2024-03-16T20:40
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Американский наблюдатель на выборах в ДНР
Американский наблюдатель на выборах в ДНР ответил на непризнание их Западом: избиратели идут на участки с большим энтузиазмом
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в мире, россия, донецк, авдеевка, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Донецк, Авдеевка, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Жители освобожденной Авдеевки голосуют в УИК особого назначения

Жители Авдеевки голосуют в участковой избирательной комиссии особого назначения

Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Авдеевки в ДНР голосуют в участковой избирательной комиссии особого назначения, на одном из таких участков побывал корреспондент РИА Новости.
Для организации проезда и процесса голосования в Авдеевке была организована участковая избирательная комиссия особого назначения. О подробностях работы этой комиссии рассказал ее председатель Даниил.
"Наша команда является мобильной, чтобы дать возможность жителям Авдеевки проголосовать на выборах президента. У нас есть всё, что необходимо для голосования - бюллетени, урна, ширма... Наша группа выезжает непосредственно в саму Авдеевку. У нас уже есть предварительный список адресов где проживает мирное население", - рассказал председатель УИК особого назначения.
Он отметил, что люди, несмотря на трудную обстановку, всё равно приходят на участок, чтобы отдать голос за своего кандидата.
"Условия довольно-таки трудные, так как всё равно продолжается хаотичный обстрел города, постоянно летают беспилотники, но при этом люди всё равно готовы голосовать, почему мы и приехали сюда. Это работает как сарафанное радио, то есть стоило позвать 10 человек, либо люди замечают нашу машину - и они уже сами берут велосипеды, приезжают на велосипедах, приходят пешком из разных частей города, чтобы проголосовать", - отметил Даниил.
В свою очередь жители Авдеевки отмечают, что ждали возможности принять участие в выборах президента Российской Федерации.
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"Мы ждали этого. Очень рады, спасибо вам, что вы приехали к нам. Мы православные, мы с русской церковью, всегда молились за Патриарха Кирилла", - рассказала местная жительница Ирина.
Этап очного голосования начался в ДНР 15 марта. В избиркоме уточнили РИА Новости, что 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также для жителей региона будет организована возможность проголосовать на придомовых территориях.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
 
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