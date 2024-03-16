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"Мы не реагируем": в ВСУ раскрыли подробности о ситуации на передовой
"Мы не реагируем": в ВСУ раскрыли подробности о ситуации на передовой - РИА Новости, 16.03.2024
"Мы не реагируем": в ВСУ раскрыли подробности о ситуации на передовой
Вооруженные силы Украины не в состоянии отвечать на атаки российской армии из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов, сообщает немецкий телеканал ZDF РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:29
2024-03-16T13:29
2024-03-16T13:29
в мире
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не в состоянии отвечать на атаки российской армии из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на украинских военных."Нам морально очень трудно. Мы не можем отвечать на огонь врага, так как нам не хватает снарядов. Мы не можем реагировать на наступление русских, поскольку у нас недостаточно боеприпасов. По этой причине в нашей пехоте умирает множество солдат", — поделился один из военных ВСУ.Кроме того, ситуацию для украинской армии осложняет эффективная работа российских дронов, особенно "Ланцет", которые уничтожают оставшуюся технику, говорится в материале."Их "Ланцеты" всегда в действии. Одновременно прилетает два или три. Сейчас именно "Ланцеты" бьют по нашей артиллерии", — пожаловался солдат ВСУ.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.
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в мире, вооруженные силы украины, welt
В мире, Вооруженные силы Украины, Welt
"Мы не реагируем": в ВСУ раскрыли подробности о ситуации на передовой
ZDF: ВСУ не могут отражать атаки ВС РФ из-за нехватки боеприпасов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Вооруженные силы Украины не в состоянии отвечать на атаки российской армии из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов, сообщает немецкий телеканал ZDF
со ссылкой на украинских военных.
"Нам морально очень трудно. Мы не можем отвечать на огонь врага, так как нам не хватает снарядов. Мы не можем реагировать на наступление русских, поскольку у нас недостаточно боеприпасов. По этой причине в нашей пехоте умирает множество солдат", — поделился один из военных ВСУ.
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Кроме того, ситуацию для украинской армии осложняет эффективная работа российских дронов, особенно "Ланцет", которые уничтожают оставшуюся технику, говорится в материале.
"Их "Ланцеты" всегда в действии. Одновременно прилетает два или три. Сейчас именно "Ланцеты" бьют по нашей артиллерии", — пожаловался солдат ВСУ.
В начале марта немецкий телеканал Welt
сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.
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