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Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам - РИА Новости, 16.03.2024
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10:23 16.03.2024 (обновлено: 10:35 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ataki-1933440586.html
Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам
Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам - РИА Новости, 16.03.2024
Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам
Партия "Единая Россия" сообщила в Telegram-канале, что на все электронные сервисы партии ведутся широкомасштабные DDoS-атаки, совместно с Роскомнадзором и... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:23
2024-03-16T10:35
единая россия
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сообщила в Telegram-канале, что на все электронные сервисы партии ведутся широкомасштабные DDoS-атаки, совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки."Единая Россия фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии", - говорится в сообщении.Сообщается, что атаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU."Временно приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить критически важную инфраструктуру цифровых сервисов Единой России. Вместе с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки", - сообщили в ЕР.
https://ria.ru/20240302/khaker-1930663411.html
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единая россия, происшествия, россия
Единая Россия, Происшествия, Россия
Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам

"Единая Россия" сообщила о DDoS-атаках на все электронные сервисы партии

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сообщила в Telegram-канале, что на все электронные сервисы партии ведутся широкомасштабные DDoS-атаки, совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки.
"Единая Россия фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что атаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.
"Временно приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить критически важную инфраструктуру цифровых сервисов Единой России. Вместе с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки", - сообщили в ЕР.
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