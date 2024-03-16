https://ria.ru/20240316/ataki-1933440586.html

Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам

Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам - РИА Новости, 16.03.2024

Электронные сервисы партии "Единая Россия" подверглись DDoS-атакам

Партия "Единая Россия" сообщила в Telegram-канале, что на все электронные сервисы партии ведутся широкомасштабные DDoS-атаки, совместно с Роскомнадзором и... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:23

2024-03-16T10:23

2024-03-16T10:35

единая россия

происшествия

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сообщила в Telegram-канале, что на все электронные сервисы партии ведутся широкомасштабные DDoS-атаки, совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки."Единая Россия фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии", - говорится в сообщении.Сообщается, что атаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU."Временно приостановлена работа второстепенных партийных ресурсов, чтобы обеспечить критически важную инфраструктуру цифровых сервисов Единой России. Вместе с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности ИТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки", - сообщили в ЕР.

https://ria.ru/20240302/khaker-1930663411.html

https://ria.ru/20240316/khakery-1933437213.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, происшествия, россия