https://ria.ru/20240316/ataka-1933579184.html

ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области

ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024

ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области

Грайворонский городской округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-16T23:40

2024-03-16T23:40

2024-03-17T00:01

специальная военная операция на украине

грайворон

белгородская область

вооруженные силы украины

в мире

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Грайворонский городской округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Пострадавших нет. Есть разрушения", — написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что в Грайвороне загорелись два частных дома и три автомобиля, очаги удалось оперативно ликвидировать. Помимо этого, повреждения получил один соцобъект — там посекло окна. По словам Гладкова, сейчас около десяти населенных пунктов остаются без электричества. Аварийные бригады продолжают устранять последствия.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html

грайворон

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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире, вячеслав гладков