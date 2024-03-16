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ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области
ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области
Грайворонский городской округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T23:40
2024-03-16T23:40
2024-03-17T00:01
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
в мире
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Грайворонский городской округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Пострадавших нет. Есть разрушения", — написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что в Грайвороне загорелись два частных дома и три автомобиля, очаги удалось оперативно ликвидировать. Помимо этого, повреждения получил один соцобъект — там посекло окна. По словам Гладкова, сейчас около десяти населенных пунктов остаются без электричества. Аварийные бригады продолжают устранять последствия.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html
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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, в мире, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области
Грайворон Белгородской области подвергся атаке ВСУ, есть повреждения