https://ria.ru/20240316/armeniya-1933425102.html

Россия много раз помогала Армении, напомнили в МИД

Россия много раз помогала Армении, напомнили в МИД - РИА Новости, 16.03.2024

Россия много раз помогала Армении, напомнили в МИД

На сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Россия множество раз приходила на помощь, защищала её,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:04

2024-03-16T09:04

2024-03-16T09:13

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Россия множество раз приходила на помощь, защищала её, прикладывала усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе", - сказала Захарова.Она добавила, что это и является "проверкой на прочность", которую прошла Москва в отношениях с Ереваном."Оно дорогого стоит. И это не те бесконечные бла-бла-бла, пустые слова, обещания, которые дают, как всегда давали исторически многие западные страны, Армении, Еревану о том, что защитят, помогут и так далее. Причём почему-то защитят от России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие, которая по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями, которая стала домом для огромного количества семей, граждан, людей, профессиональных интересов", - подчеркнула Захарова.Официальный представитель МИД обратила внимание на количество беженцев, которое приняла Россия. "И не говорили о том, чьи беженцы лучше или хуже, те, которые приходят с территории Украины или те, которые приходят с Кавказа, никогда в жизни этого не было. Всегда радушие, гостеприимство, рука помощи, причем настоящая рука помощи, с той возможностью, которую давала всегда Россия, а не рука за пазухой и не кулак за спиной", - отметила Захарова."И очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики, народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой", - заключила она.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. При этом он подчеркнул, что западные страны не принуждают Армению портить отношения с Россией.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале марта заявил, что Москва ждет, чтобы Ереван объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ. По его словам, российская сторона хочет, чтобы армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые связывают две страны в самых разных интеграционных структурах. Лавров считает, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами". Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это "делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях".

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

https://ria.ru/20240313/armeniya-1932784919.html

https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, ереван, в мире