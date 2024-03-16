https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики

МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики - РИА Новости, 16.03.2024

МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики

Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках, заявила РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:43

2024-03-16T08:43

2024-03-16T09:40

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью — предупредить", — сказала она. Дипломат добавила, что некоторые доводы Москвы были восприняты армянской стороной, "даже были приняты определенные меры". "Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями. Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять", — подчеркнула представитель МИД. По ее словам, Москва искренно желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет, выстраивала политику, исходя из национальных интересов. Она объяснила, что национальные интересы — это не то, что "написал кто-то там в Брюсселе или где-нибудь еще в какой-то столице", а те, которые отражают культурную самобытность народа, сопряженные с интересами людей, живущими и воспитывающими своих детей в Армении. Она также добавила, что на сомнения Еревана в искренности намерений России в отношениях с Арменией есть исторический ответ: Москва множество раз приходила на помощь и защищала республику."Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе", — указала Захарова.Она отметила, что это и есть "проверка на прочность", которую прошла Москва в отношениях с Ереваном. "Оно дорогого стоит. И это не те бесконечные бла-бла-бла, пустые слова, обещания, которые дают, как всегда давали исторически многие западные страны, Армении, Еревану о том, что защитят, помогут и так далее. Причём почему-то защитят от России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие, которая по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями, которая стала домом для огромного количества семей, граждан, людей, профессиональных интересов", — подчеркнула Захарова.Официальный представитель МИД обратила внимание на количество беженцев, которое приняла Россия. "И очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики, народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой", - заключила она.В марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании TRT World, что, учитывая все вызовы, с которыми Еревану приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в республике активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея членства в ЕС. По его словам, "у народа Армении есть европейские устремления". Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян также говорил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. При этом он подчеркнул, что западные страны не принуждают Ереван портить отношения с Россией.

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https://ria.ru/20240302/armeniya-1930641564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, ереван, россия, сергей лавров, мария захарова, евросоюз, одкб, армен григорян, в мире