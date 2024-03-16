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Выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны, заявила Захарова - РИА Новости, 16.03.2024
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07:52 16.03.2024 (обновлено: 08:38 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933414720.html
Выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны, заявила Захарова
Выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны, заявила Захарова - РИА Новости, 16.03.2024
Выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны, заявила Захарова
Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом, подобное решение не относится к исконным... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:52
2024-03-16T08:38
в мире
армения
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом, подобное решение не относится к исконным национальным интересам страны, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.Захарова отметила, что каждая страна вольна выбрать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, в зависимости от конкретных причин и факторов. "Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности", - сказала Захарова.Официальный представитель МИД подчеркнула, что ей неизвестно, почему политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ."Мне кажется, это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация. Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлёбка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ. Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было", - рассказала Захарова, добавив, что решать будет в итоге всё равно Ереван, но не стоит этого делать на основе "несуществующих фактов".Захарова добавила, что решать остаться в ОДКБ или выйти будет сама Армения, однако "не нужно прятаться за ОДКБ в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто на самом деле якобы виновен".Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. При этом он подчеркнул, что западные страны не принуждают Армению портить отношения с Россией.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале марта заявил, что Москва ждет, чтобы Ереван объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ. По его словам, российская сторона хочет, чтобы армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые связывают две страны в самых разных интеграционных структурах. Лавров считает, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами". Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это "делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях".
https://ria.ru/20240313/armeniya-1932784919.html
https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html
https://ria.ru/20240313/europe-1932827172.html
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Захарова о возможном выходе Армении из ОДКБ
Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, заявила Захарова РИА Новости.
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в мире, армения, россия, одкб, мария захарова, ереван
В мире, Армения, Россия, ОДКБ, Мария Захарова, Ереван
Выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны, заявила Захарова

Захарова: выход Армении из ОДКБ не относится к национальным интересам страны

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах страны, а не на "заигрываниях" с Западом, подобное решение не относится к исконным национальным интересам страны, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
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Захарова отметила, что каждая страна вольна выбрать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, в зависимости от конкретных причин и факторов. "Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что ей неизвестно, почему политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ.
"Мне кажется, это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении. Я думаю и уверена, у меня есть просто такая информация. Это то, что приготовлено где-то в районе Брюсселя, вот эта вот, знаете, информационная похлёбка, которой сейчас обильно пытается накормить граждан Армении, придумывая какие-то небылицы про ОДКБ. Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было", - рассказала Захарова, добавив, что решать будет в итоге всё равно Ереван, но не стоит этого делать на основе "несуществующих фактов".
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Захарова добавила, что решать остаться в ОДКБ или выйти будет сама Армения, однако "не нужно прятаться за ОДКБ в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто на самом деле якобы виновен".
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее заявил, что страна идет по пути диверсификации экономики, политики и сферы безопасности, приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии. При этом он подчеркнул, что западные страны не принуждают Армению портить отношения с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале марта заявил, что Москва ждет, чтобы Ереван объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ. По его словам, российская сторона хочет, чтобы армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые связывают две страны в самых разных интеграционных структурах. Лавров считает, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами". Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это "делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях".
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