https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html

Анатолий Антонов: американцы нас постоянно обманывают

Анатолий Антонов: американцы нас постоянно обманывают - РИА Новости, 16.03.2024

Анатолий Антонов: американцы нас постоянно обманывают

От российско-американских отношений в условиях украинского кризиса почти ничего не осталось: немногочисленные контакты подвергаются нападкам, диалог по... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:03

интервью

россия

сша

америка

анатолий антонов

генри киссинджер

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нато

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От российско-американских отношений в условиях украинского кризиса почти ничего не осталось: немногочисленные контакты подвергаются нападкам, диалог по стратегической стабильности оказывается "бесполезным", а нынешняя недоговороспособная администрация, хоть потихоньку и осознавая проблемы Киева на фронте, продолжает накачивать его оружием, способствуя убийству россиян, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В интервью РИА Новости, приуроченном к президентским выборам в России, дипломат рассказал, как посольство в непростых условиях будет противостоять попыткам местных пропагандистов и перебежчиков из РФ повлиять на процесс голосования и омрачить работу дипломатов и оценил планы "семерки" по конфискации российских активов.– Как бы вы могли прокомментировать состояние российско-американских отношений? Предпринимает ли Вашингтон попытки найти какие-то переговорные решения?– От российско-американских отношений ничего практически не осталось. Здесь, пожалуй, стоит упомянуть лишь космос. Да и контракты в компетенции "Росатома". Подчеркну, взаимодействие взаимовыгодное. Получают пользу и США. Однако даже оно подвергается нападкам. И русофобы постоянно говорят о важности полного прекращения двусторонних контактов.Администрация не отвергает возможность взаимодействия в рамках приостановленного нами договора СНВ. При этом наша позиция постоянно искажается. Все годы, в которые нынешняя администрация находится у власти, мы пытались разобраться: к чему же здесь готовы? На какого рода договоренности нацелены? Ничего конкретного в доктринальных документах мы не нашли. Проведенные пустые брифинги дополнительной информации не дали. Все, что хотят в Вашингтоне, – это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить проверочную сеть на наши стратегические наступательные вооружения, остановить их развитие, а некоторые из них запретить. А что хотят дать нам? Да ничего. Возникает простой вопрос – а договороспособна ли нынешняя администрация? Ответ отрицательный. Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы.К слову, эта ответственность ложится не только демократическую партию. Немало сделали и республиканцы. Нас постоянно обманывают. А любые конфиденциальные разговоры становятся частью информационной войны. Контроля за утечками информации, самой деликатной, никакого.Мы никогда не отвергали разговор по стратегической стабильности. При всех обстоятельствах подчеркивали его важность. Так было в годы "холодной войны", в Карибский кризис и сейчас. Однако возможные переговоры должны быть честными, равноправными, без двойного дна, на основе взаимности. Пока, если делать общий вывод из сказанного, нам предлагают пустышку. Диалог ради диалога. А мы помним, что нынешняя администрация погружена в предвыборную гонку, а значит, неизвестно, кто будет в январе в Белом доме. Так с кем же разговаривать?Ощущение таково, что на теме стратегической стабильности Белый дом хотел бы получить дополнительные очки, демонстрируя возможности разговора по глобальным вопросам международной безопасности. Подчеркну, а при этом будут продолжать поставки оружия на Украину. Поощрять удары по стратегическим базам России. Потворствовать террористическим действиям против простых россиян. В таких условиях разговор по стратегической стабильности не только бесполезен, но и вреден. Только тогда, когда американцы пересмотрят свою внешнюю политику, в которой России отводится место врага. Только тогда, когда признают российские национальные интересы и будут готовы к равноправному, взаимоуважительному диалогу, можно будет говорить о перспективах возобновления диалога.– Байден заявляет, что США не являются участником конфликта на Украине и, соответственно, Америке нечего опасаться. Но одновременно Россию называют врагом и предоставляют Киеву вооружения и разведданные для ударов по российской территории. Как вы видите роль Америки в конфликте на Украине?– Во-первых, США являются участником конфликта. Доказательством этому являются поставки все более дальнобойных и смертоносных систем оружия. Еще несколько лет тому назад американцы ограничивали себя лишь передачей легкого и стрелкового оружия, а сегодня речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по российским городам. Убийство российских людей – это ответственность американских властей.Во-вторых, Америка избрала Украину в качестве средства и, если хотите, оружия против нашей страны. Реализована давняя мечта русофобов. Славяне убивают славян. Жители постсоветской республики отравлены русофобией. Задача – ослабить, обескровить, а лучший вариант – раздробить Россию. А для этого все средства хороши. Обратите внимание, мы не слышали ни одного сожаления со стороны американских властей по поводу убийства Татарского, Дугиной, Захарченко и многих других. Однако в наш адрес льется грязь и оскорбления по любому поводу.Последнее время американский официоз стал признавать, что фронт трещит. Начинает сыпаться. Постоянно слышим об успехах российских войск по освобождению населенных пунктов по линии соприкосновения. Признается, что в будущем ситуация будет усугубляться. Киев близок к серьезному поражению. Какой же из этого делается вывод? Америке и другим странам НАТО необходимо увеличить помощь киевскому режиму. Не допустить победы России на поле боя. Вводить новые санкции, не допуская развития российской экономики. Пожалуй, это квинтэссенция того, что мы слышали от американского разведсообщества на слушаниях 11-12 марта в сенате и конгрессе. Поэтому третьим моментом моего анализа является крайне негативная характеристика роли Америки в украинском конфликте. Роль спонсора терроризма. Страны, поощряющей убийства и войну. Страны, которая сама разрушает остатки прежнего престижа. Чем дальше будет наше движение на фронте, тем больше будут слабеть Америка и разрушаться мировой порядок, основанный на правилах.Все слова о нежелании России вести переговоры – вранье. Президент России неоднократно говорил о нашей готовности к серьезному разговору. Если бы стамбульские договоренности, которые были парафированы обеими сторонами в 2022 году, исполнялись, не было бы сотен тысяч погибших украинцев на поле боя. Все можно было бы урегулировать мирным путем. Однако это не устраивало руководство натовских стран, в первую очередь, США и Великобритании.– В США нарастает демонизация России и ее руководства. Насколько опасна подобная русофобия?– Хотел бы напомнить вам слова ушедшего недавно Генри Киссинджера: "демонизация России – это не политика, а отсутствие таковой". Русофобские проявления в США продолжают множиться. "Подпитываться" не только местным официозом, но и представителями рособщины, в первую очередь из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям. Под видом борьбы за якобы демократическое будущее России открыто поддерживают режим Зеленского. Большинство из них на крючке ФБР или других американских спецслужб. За подачку или разрешение жить здесь на законных основаниях готовы оболгать и предать.В ход идут самые разные приемы. К примеру, организовывались показы откровенно националистических спектаклей. Публиковались псевдоаналитические материалы, якобы раскрывающие всевозможные нарушения прав человека в России. При поддержке здешних оппозиционных движений и НПО в клубах и концертных залах некоторых штатов проводятся своего рода "собрания", где, мягко скажем, нелицеприятно высказываются о президенте Российской Федерации. При этом на сцене нередко оказываются именитые у нас актеры, дети некоторых известных россиян.Местные пропагандисты пытаются посеять семена раздора в среде наших соотечественников, сформировать у них сомнения в правильности стратегического курса России. Основная цель сегодня – предстоящие выборы президента Российской Федерации. Задача ясна: если не сорвать ход голосования, то как минимум омрачить работу наших дипломатов. Постараться нарушить электоральный процесс. Внести в него элемент шоу. Но спешу заверить, им это не удастся.– "Группа семи" работает над согласованием вариантов использования российских авуаров в интересах Украины. Насколько реальна реализация такой идеи?– Эта проблема существует. Наши недруги работают в попытке найти решение. При этом прекрасно понимают, сколь противоречивые могут быть развязки с позиции международного и национального права. Насколько мы знаем, пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты. Очевидно, что многие задумываются над тем, а нужно ли хранить свои сбережения в долларах или в евро? Не постигнет ли их участь России, если, разумеется, будут приняты соответствующие решения. Неслучайно американцы в одиночку действовать не хотят. Настаивают на единстве "семерки". Пытаются тем самым спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов.Наши озабоченности разделяют многие страны. Достаточно вспомнить, что в рамках БРИКС запущена работа по развитию механизма пула условных валютных резервов. Прежде всего, в части применения денежных единиц, альтернативных доллару США. В перспективе речь может пойти о независимой, деполитизированной платежной системе, которая основывалась бы на новейших технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн.– Как идет подготовка к выборам президента Российской Федерации на территории Соединенных Штатов?– В США образованы три избирательных участка: в посольстве и генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Днем голосования определено 17 марта. Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности выборного процесса. Пристально следим за обстановкой вокруг наших загранучреждений. Находимся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. По нашей просьбе в день голосования усиленные наряды секретной службы будут контролировать ситуацию вокруг Посольства и других росзагранучреждений.Знаем о планах представителей "несистемной оппозиции" серьёзно осложнить организацию избирательного процесса и попытаться повлиять на волеизъявление россиян.Мы готовы к такого рода провокациям. Не позволим испортить день для тех, кто хочет честно исполнить гражданский долг. Получаем много звонков сограждан с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок. Мы даже заготовили детские столики для рисования нашим самым юным гостям, которые придут к нам вместе с родителями. Тем не менее, учитывая подогреваемый американскими властями разгул русофобских настроений, были вынуждены отказаться от проведения досрочного голосования. А также сбора голосов вне помещений избирательных участков.– Есть в США россияне, которые даже при всем желании не смогут прибыть на участки. Имею в виду наших соотечественников, содержащихся в американских тюрьмах. Сколько их сейчас, по вашим оценкам?– В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов – абсолютный приоритет работы посольства. Наша задача сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают с ними регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы. В прошлом году нам удалось посетить 25 россиян. Лично побывал у Александра Винника, Владислава Клюшина, Анатолия Легкодымова, Дмитрия Украинского и Вадима Конощенка. Ситуация со здоровьем у соотечественников тяжелая. Квалифицированная медицинская помощь им не предоставляется. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Будем последовательно и настойчиво добиваться соблюдения прав и законных интересов наших граждан. В апреле планирую навестить Романа Селезнева. Почти 10 лет он находится в американских застенках. Состояние его здоровья критическое. Ощущение таково, что местные правоохранители над ним просто издеваются. Вместо томограммы головного мозга проводят УЗИ почек и пр. Безусловно, мы серьезно обеспокоены самочувствием Романа. Ведь ему предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Продолжим добиваться его освобождения по гуманитарным соображениям.– Как работает ваше посольство в столь трудных условиях? Есть ли что-то в поведении администрации, что давало бы основания для оптимизма?– Ситуация вокруг посольства действительно непростая. Не могу не упомянуть нездоровое внимание спецслужб к российским дипломатам. Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах. Местные власти систематически чинят препятствия для служебных поездок по стране. Нашим сотрудникам не разрешили посетить мероприятия по линии Международного зернового совета в Новом Орлеане. Не дали побывать на открытии православного памятника в Сан-Диего. Получили отказы в участии в торжественной траурной церемонии возложения венков в Элизабет-Сити, посвященной 79-й годовщине гибели советских летчиков, перегонявших из США в СССР гидросамолеты типа "Каталина".Кроме того, госдепартамент проигнорировал обращения роспосольства с просьбой разрешить возложить цветы к захоронениям советских летчиков и моряков на кладбище "Форт-Ричардсон", штат Аляска. Буквально на днях отказал новому генконсулу в Хьюстоне в служебной поездке в Вашингтон.В декабре прошлого года из-за требований американской стороны на 40% сократился состав консульского отдела нашего посольства. Это существенно осложнило его функционирование, в том числе проведение выездных сессий для оказания помощи соотечественникам за пределами Вашингтона. А такая работа крайне востребована в условиях отсутствия росзагранучреждений на западном побережье США.Однако мы, разумеется, сделаем все возможное для решения проблем наших граждан в плане консульско-правовой поддержки. Несмотря ни на что, продолжим выполнять поставленные перед нами задачи. Изолировать нас не получится.

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