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Посол в США рассказал о расколе среди стран G7 - РИА Новости, 16.03.2024
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06:33 16.03.2024
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Посол в США рассказал о расколе среди стран G7
Посол в США рассказал о расколе среди стран G7 - РИА Новости, 16.03.2024
Посол в США рассказал о расколе среди стран G7
Страны "Большой семерки" не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:33
2024-03-16T06:33
украина
россия
анатолий антонов
брикс
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Страны "Большой семерки" не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия таких действий, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Насколько мы знаем, пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты", - сказал Антонов. Дипломат обратил внимание, что в данном вопросе Вашингтон не решается действовать в одиночку, настаивая на единстве стран "семерки" и тем самым пытаясь "спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов". При этом озабоченность Москвы относительно последствий такого шага разделяют многие страны, указал российский посол. "Достаточно вспомнить, что в рамках БРИКС запущена работа по развитию механизма Пула условных валютных резервов. Прежде всего, в части применения денежных единиц, альтернативных доллару США. В перспективе речь может пойти о независимой, деполитизированной платежной системе, которая основывалась бы на новейших технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн", - указал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.
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украина, россия, анатолий антонов, брикс, в мире, g7
Украина, Россия, Анатолий Антонов, БРИКС, В мире, G7
Посол в США рассказал о расколе среди стран G7

Антонов: среди стран G7 отсутствует единство насчет изъятия активов России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Страны "Большой семерки" не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия таких действий, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Насколько мы знаем, пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты", - сказал Антонов.
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Дипломат обратил внимание, что в данном вопросе Вашингтон не решается действовать в одиночку, настаивая на единстве стран "семерки" и тем самым пытаясь "спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов". При этом озабоченность Москвы относительно последствий такого шага разделяют многие страны, указал российский посол.
"Достаточно вспомнить, что в рамках БРИКС запущена работа по развитию механизма Пула условных валютных резервов. Прежде всего, в части применения денежных единиц, альтернативных доллару США. В перспективе речь может пойти о независимой, деполитизированной платежной системе, которая основывалась бы на новейших технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн", - указал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.
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