https://ria.ru/20240316/aktivy-1933411797.html

Посол в США рассказал о расколе среди стран G7

Посол в США рассказал о расколе среди стран G7 - РИА Новости, 16.03.2024

Посол в США рассказал о расколе среди стран G7

Страны "Большой семерки" не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:33

2024-03-16T06:33

2024-03-16T06:33

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россия

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Страны "Большой семерки" не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия таких действий, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Насколько мы знаем, пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты", - сказал Антонов. Дипломат обратил внимание, что в данном вопросе Вашингтон не решается действовать в одиночку, настаивая на единстве стран "семерки" и тем самым пытаясь "спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов". При этом озабоченность Москвы относительно последствий такого шага разделяют многие страны, указал российский посол. "Достаточно вспомнить, что в рамках БРИКС запущена работа по развитию механизма Пула условных валютных резервов. Прежде всего, в части применения денежных единиц, альтернативных доллару США. В перспективе речь может пойти о независимой, деполитизированной платежной системе, которая основывалась бы на новейших технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн", - указал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240314/aktivy-1932963104.html

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украина, россия, анатолий антонов, брикс, в мире, g7