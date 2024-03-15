https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933366022.html
Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
Владимир Зеленский после провала попыток украинских боевиков проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей снова решил выступить с угрозами в адрес... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:55
2024-03-15T20:55
2024-03-15T23:23
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
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владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после провала попыток украинских боевиков проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей снова решил выступить с угрозами в адрес России. "Определили самые уязвимые места [России], те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить", — написал он в своем Telegram-канале. Зеленский добавил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия, в том числе изготовление ударных дальнобойных дронов и применение их "по российской логистике". Как отметил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, киевский режим пытается устраивать диверсионно-террористические атаки, чтобы помешать проведению выборов в России. Глава государства выразил уверенность, что россияне ответят на попытки провокаций еще большей сплоченностью и удары Украины не останутся безнаказанными.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. С 12 по 15 марта войска группировки "Запад" совместно с пограничниками пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По информации Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 солдат противника, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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россия, владимир зеленский, курская область, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Курская область, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
Зеленский выступил с угрозами о нанесении вреда РФ после провала диверсий ВСУ