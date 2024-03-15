https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933366022.html

Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ

Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024

Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ

Владимир Зеленский после провала попыток украинских боевиков проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей снова решил выступить с угрозами в адрес... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:55

2024-03-15T20:55

2024-03-15T23:23

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

курская область

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский после провала попыток украинских боевиков проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей снова решил выступить с угрозами в адрес России. "Определили самые уязвимые места [России], те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить", — написал он в своем Telegram-канале. Зеленский добавил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия, в том числе изготовление ударных дальнобойных дронов и применение их "по российской логистике". Как отметил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, киевский режим пытается устраивать диверсионно-террористические атаки, чтобы помешать проведению выборов в России. Глава государства выразил уверенность, что россияне ответят на попытки провокаций еще большей сплоченностью и удары Украины не останутся безнаказанными.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. С 12 по 15 марта войска группировки "Запад" совместно с пограничниками пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По информации Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 солдат противника, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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россия, владимир зеленский, курская область, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)