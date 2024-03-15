Рейтинг@Mail.ru
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 15.03.2024 (обновлено: 13:37 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933213525.html
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского - РИА Новости, 15.03.2024
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского
Раз во время текущего конфликта был уволен бывший главком ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и Владимира Зеленского на выборах, заявил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:34
2024-03-15T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
виталий кличко
валерий залужный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_6331c77b6878695b972130c402198da1.jpg
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Раз во время текущего конфликта был уволен бывший главком ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и Владимира Зеленского на выборах, заявил боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в интервью немецкому изданию Focus. "Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооруженных сил, то то же самое можно сделать и с президентом, верно?" - сказал он. По словам Кличко, ему "жаль", что Залужного уволили и назначили послом. Однако он допустил, что в стране, несмотря на текущий конфликт, можно провести выборы, прибегая к новым технологиям дистанционного голосования. "Мы живем в военном положении - все контролируется централизованно: судебная система, полиция, средства массовой информации. Но мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот", - заявил он. Боксер напомнил о конфликте своего брата – главы Киева Виталия Кличко - и Зеленского, который за все два года ни разу не посетил мэрию. "Это у президента проблемы с мэром столицы, а не наоборот", - добавил Кличко. В декабре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека. В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeebee9abab14ec5bba97d31522b11cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, виталий кличко, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Валерий Залужный
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского

Кличко: если можно уволить Залужного, должна быть возможность сменить Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Раз во время текущего конфликта был уволен бывший главком ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и Владимира Зеленского на выборах, заявил боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в интервью немецкому изданию Focus.
"Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооруженных сил, то то же самое можно сделать и с президентом, верно?" - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни
4 марта, 08:00
По словам Кличко, ему "жаль", что Залужного уволили и назначили послом. Однако он допустил, что в стране, несмотря на текущий конфликт, можно провести выборы, прибегая к новым технологиям дистанционного голосования.
"Мы живем в военном положении - все контролируется централизованно: судебная система, полиция, средства массовой информации. Но мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот", - заявил он.
Боксер напомнил о конфликте своего брата – главы Киева Виталия Кличко - и Зеленского, который за все два года ни разу не посетил мэрию. "Это у президента проблемы с мэром столицы, а не наоборот", - добавил Кличко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В ВСУ обсуждают свержение Зеленского, сообщил источник
11 марта, 12:02
В декабре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека.
В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Устроят ли американцы переворот на Украине
5 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала