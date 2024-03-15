https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933213525.html
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского - РИА Новости, 15.03.2024
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского
Раз во время текущего конфликта был уволен бывший главком ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и Владимира Зеленского на выборах, заявил... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:34
2024-03-15T13:34
2024-03-15T13:37
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Раз во время текущего конфликта был уволен бывший главком ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и Владимира Зеленского на выборах, заявил боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в интервью немецкому изданию Focus. "Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооруженных сил, то то же самое можно сделать и с президентом, верно?" - сказал он. По словам Кличко, ему "жаль", что Залужного уволили и назначили послом. Однако он допустил, что в стране, несмотря на текущий конфликт, можно провести выборы, прибегая к новым технологиям дистанционного голосования. "Мы живем в военном положении - все контролируется централизованно: судебная система, полиция, средства массовой информации. Но мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот", - заявил он. Боксер напомнил о конфликте своего брата – главы Киева Виталия Кличко - и Зеленского, который за все два года ни разу не посетил мэрию. "Это у президента проблемы с мэром столицы, а не наоборот", - добавил Кличко. В декабре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека. В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932264084.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, виталий кличко, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Валерий Залужный
Кличко-младший призвал дать Украине возможность сменить Зеленского
Кличко: если можно уволить Залужного, должна быть возможность сменить Зеленского
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости.
Раз во время текущего конфликта был уволен бывший главком ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и Владимира Зеленского на выборах, заявил боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в интервью немецкому изданию Focus
.
"Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооруженных сил, то то же самое можно сделать и с президентом, верно?" - сказал он.
Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни
По словам Кличко, ему "жаль", что Залужного уволили и назначили послом. Однако он допустил, что в стране, несмотря на текущий конфликт, можно провести выборы, прибегая к новым технологиям дистанционного голосования.
"Мы живем в военном положении - все контролируется централизованно: судебная система, полиция, средства массовой информации. Но мы все еще демократия. Не правительство должно отдавать приказы народу, а наоборот", - заявил он.
Боксер напомнил о конфликте своего брата – главы Киева Виталия Кличко - и Зеленского, который за все два года ни разу не посетил мэрию. "Это у президента проблемы с мэром столицы, а не наоборот", - добавил Кличко.
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В декабре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, и выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором всё зависит от настроения одного человека.
В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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