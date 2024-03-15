https://ria.ru/20240315/zakharova-1933392343.html
Захарова рассказала, как США использовали НПО в России
Захарова рассказала, как США использовали НПО в России - РИА Новости, 15.03.2024
Захарова рассказала, как США использовали НПО в России
Неправительственные организации в России, спонсировавшиеся США, не занимались заявленным выстраиванием гуманитарных связей между двумя странами, желая разрушить РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:04
2024-03-15T22:04
2024-03-15T23:14
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Неправительственные организации в России, спонсировавшиеся США, не занимались заявленным выстраиванием гуманитарных связей между двумя странами, желая разрушить основы волеизъявление народа, и Москва приняла к ним меры, сказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила ситуацию, при которой неправительственные организации, получавшие связанные с властями США деньги, отбирали студентов в РФ для отправки в Штаты. При этом посольство США закрыло консульскую службу по выдаче виз. "Возникает же вопрос, о каких таких связях гуманитарных можно говорить? А тех, кого отбирали на территории нашей страны, например, для отправления в Штаты, наверное, это делали не для того, чтобы стимулировать взаимный туризм между нашими странами. Наверное, были какие-то совершенно иные мысли и идеи", - сказала Захарова. Она объяснила, что организации были "настроены были не только на какое-то влияние на электоральные процессы для того, чтобы, например, привести к власти какого-то своего кандидата на местном уровне или региональном уровне. Они были настроены именно на разрушение демократических основ воли волеизъявления народа". Власти России выявляли эти организаций, сопоставляли "заявленные цели с результатами их работы в реальности". "Кому-то было предписано завершить деятельность на территории Российской Федерации, кто-то просто был внесен в число иноагентов, просто для того, чтобы люди могли понимать, откуда идет финансирование и какой деятельностью они занимаются", - добавила официальный представитель МИД.
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Захарова об использовании США неправительственных организаций в своих целях
Неправительственные организации, получавшие деньги США, действовали не для выстраивания гуманитарных связей с Россией, а имели пагубные цели, заявила РИА Новости Захарова.
2024-03-15T22:04
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россия, сша, москва, мария захарова, в мире
Россия, США, Москва, Мария Захарова, В мире
Захарова рассказала, как США использовали НПО в России
Захарова: НПО, связанные с США, не строили гуманитарные связи с РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Неправительственные организации в России, спонсировавшиеся США, не занимались заявленным выстраиванием гуманитарных связей между двумя странами, желая разрушить основы волеизъявление народа, и Москва приняла к ним меры, сказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила ситуацию, при которой неправительственные организации, получавшие связанные с властями США деньги, отбирали студентов в РФ для отправки в Штаты. При этом посольство США закрыло консульскую службу по выдаче виз.
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"Возникает же вопрос, о каких таких связях гуманитарных можно говорить? А тех, кого отбирали на территории нашей страны, например, для отправления в Штаты, наверное, это делали не для того, чтобы стимулировать взаимный туризм между нашими странами. Наверное, были какие-то совершенно иные мысли и идеи", - сказала Захарова.
Она объяснила, что организации были "настроены были не только на какое-то влияние на электоральные процессы для того, чтобы, например, привести к власти какого-то своего кандидата на местном уровне или региональном уровне. Они были настроены именно на разрушение демократических основ воли волеизъявления народа". Власти России выявляли эти организаций, сопоставляли "заявленные цели с результатами их работы в реальности".
"Кому-то было предписано завершить деятельность на территории Российской Федерации, кто-то просто был внесен в число иноагентов, просто для того, чтобы люди могли понимать, откуда идет финансирование и какой деятельностью они занимаются", - добавила официальный представитель МИД.
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