https://ria.ru/20240315/zakharova-1933389926.html

Захарова прокомментировала слова Мишеля об итогах выборов в России

Захарова прокомментировала слова Мишеля об итогах выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова прокомментировала слова Мишеля об итогах выборов в России

Раннее подведение главой Евросовета Шарлем Мишелем итогов выборов президента РФ — ненормальный поступок, попытка замять позор с выборами президента США 2016... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:55

2024-03-15T22:55

2024-03-15T23:01

выборы президента россии — 2024

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евросовет

европейский совет

шарль мишель

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Раннее подведение главой Евросовета Шарлем Мишелем итогов выборов президента РФ — ненормальный поступок, попытка замять позор с выборами президента США 2016 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что председатель Европейского совета "поздравил" президента РФ Владимира Путина с итогами выборов, сославшись на предсказуемость результата. По словам Захаровой, итоги выборов нормальные люди комментируют только после завершения процесса, "но то нормальные люди, а не нынешние еврочиновники/натовцы"."Видимо, "западники" решили взять реванш за свой позор 2016 года, когда они ринулись до окончания выборов президента США поздравлять Клинтон, а в итоге выиграл (экс-президент Дональд - ред.) Трамп... Теперь они хотят показать свою осведомлённость и щегольнуть точным прогнозированием, но признать единство России не могут, иначе придётся расписываться в собственном проигрыше", - отметила Захарова.Также она иронично поинтересовалась, зачем на Западе собирают деньги "на помощь Украине", если и так видят наперед результат событий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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в мире, россия, сша, мария захарова, евросовет, европейский совет, шарль мишель