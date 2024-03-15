https://ria.ru/20240315/zakharova-1933389926.html
Захарова прокомментировала слова Мишеля об итогах выборов в России
Захарова прокомментировала слова Мишеля об итогах выборов в России - РИА Новости, 15.03.2024
Захарова прокомментировала слова Мишеля об итогах выборов в России
Раннее подведение главой Евросовета Шарлем Мишелем итогов выборов президента РФ — ненормальный поступок, попытка замять позор с выборами президента США 2016... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:55
2024-03-15T22:55
2024-03-15T23:01
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Раннее подведение главой Евросовета Шарлем Мишелем итогов выборов президента РФ — ненормальный поступок, попытка замять позор с выборами президента США 2016 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что председатель Европейского совета "поздравил" президента РФ Владимира Путина с итогами выборов, сославшись на предсказуемость результата. По словам Захаровой, итоги выборов нормальные люди комментируют только после завершения процесса, "но то нормальные люди, а не нынешние еврочиновники/натовцы"."Видимо, "западники" решили взять реванш за свой позор 2016 года, когда они ринулись до окончания выборов президента США поздравлять Клинтон, а в итоге выиграл (экс-президент Дональд - ред.) Трамп... Теперь они хотят показать свою осведомлённость и щегольнуть точным прогнозированием, но признать единство России не могут, иначе придётся расписываться в собственном проигрыше", - отметила Захарова.Также она иронично поинтересовалась, зачем на Западе собирают деньги "на помощь Украине", если и так видят наперед результат событий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, россия, сша, мария захарова, евросовет, европейский совет, шарль мишель
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, США, Мария Захарова, Евросовет, Европейский совет, Шарль Мишель
Захарова прокомментировала слова Мишеля об итогах выборов в России
Захарова осудила раннее подведение итогов выборов в РФ Мишелем
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Раннее подведение главой Евросовета Шарлем Мишелем итогов выборов президента РФ — ненормальный поступок, попытка замять позор с выборами президента США 2016 года, заявила официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что председатель Европейского совета "поздравил" президента РФ Владимира Путина с итогами выборов, сославшись на предсказуемость результата. По словам Захаровой, итоги выборов нормальные люди комментируют только после завершения процесса, "но то нормальные люди, а не нынешние еврочиновники/натовцы".
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России
"Видимо, "западники" решили взять реванш за свой позор 2016 года, когда они ринулись до окончания выборов президента США поздравлять Клинтон, а в итоге выиграл (экс-президент Дональд - ред.) Трамп... Теперь они хотят показать свою осведомлённость и щегольнуть точным прогнозированием, но признать единство России не могут, иначе придётся расписываться в собственном проигрыше", - отметила Захарова.
Также она иронично поинтересовалась, зачем на Западе собирают деньги "на помощь Украине", если и так видят наперед результат событий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.