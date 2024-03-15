https://ria.ru/20240315/zakharova-1933371529.html

Недружественные режимы пытались сорвать выборы за рубежом, заявила Захарова

Недружественные режимы пытались сорвать выборы за рубежом, заявила Захарова - РИА Новости, 15.03.2024

Недружественные режимы пытались сорвать выборы за рубежом, заявила Захарова

Недружественные режимы пытались безуспешно сделать все, чтобы сорвать голосование по выборам президента России, сообщила в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:20

2024-03-15T21:20

2024-03-15T21:41

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Недружественные режимы пытались безуспешно сделать все, чтобы сорвать голосование по выборам президента России, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос о том, с чем связано уменьшение количества участков для голосования россиян за рубежом, она рассказала: что "касается количества стран, в которых развернуты зарубежные участки для голосования, то их всего лишь на одну (страну – ред.) меньше"."А вот по количеству самих участков, действительно, их существенно меньше в этот раз. По одной простой причине: это, как раз, действия тех самых недружественных режимов, которые делают, правда, безуспешно, все, для того, чтобы не допустить, сорвать, запугать наших граждан, оказать политическое давление", - сказала она. "Да чего уж тут говорить, не только политически, в том числе и сделать все, чтобы физически это не получилось", - дополнила Захарова.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Захарова о попытках помешать проведению выборов за рубежом Недружественные страны максимально затянули ответ на ноту РФ по организации выборов президента, заявила РИА Новости Захарова. 2024-03-15T21:20 true PT1M55S

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россия, выборы президента рф, мария захарова, в мире