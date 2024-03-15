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Иран впервые отправит партию яиц в Россию
Иран впервые отправит партию яиц в Россию - РИА Новости, 15.03.2024
Иран впервые отправит партию яиц в Россию
Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц, заявил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани, слова... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:32
2024-03-15T17:32
2024-03-15T17:33
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц, заявил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани, слова которого приводит иранское информационное агентство Eqtesad News. "Мы впервые осуществим экспорт яиц в Россию, и ожидается, что первая партия иранских куриных яиц поступит в Россию в течение ближайших 20 дней", - сказал он. Он отметил, что "в настоящее время объем экспорта куриных яиц вернулся в прежние цифры", и, более того, показатель существенно растет в феврале-марте к аналогичному периоду предыдущего года. Куриные яйца в РФ за прошлый год заметно подорожали, в наступившем году цены на них стали снижаться. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. С конца прошлого года по 3 марта в РФ было ввезено 28,5 миллиона яиц из Азербайджана и Турции, сообщал ранее Россельхознадзор. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет, рентабельность отрасли уже позволяет инвестировать в новые проекты, сообщал в конце февраля статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
https://ria.ru/20240228/rosstat-1930071423.html
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россия, иран, в мире
Иран впервые отправит партию яиц в Россию
Иран в ближайшие 20 дней впервые отправит партию яиц в Россию
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости
. Иранская сторона в ближайшие 20 дней поставит в Россию впервые партию куриных яиц, заявил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани, слова которого приводит иранское информационное агентство Eqtesad News
.
"Мы впервые осуществим экспорт яиц в Россию, и ожидается, что первая партия иранских куриных яиц поступит в Россию в течение ближайших 20 дней", - сказал он.
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Он отметил, что "в настоящее время объем экспорта куриных яиц вернулся в прежние цифры", и, более того, показатель существенно растет в феврале-марте к аналогичному периоду предыдущего года.
Куриные яйца в РФ за прошлый год заметно подорожали, в наступившем году цены на них стали снижаться. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. С конца прошлого года по 3 марта в РФ было ввезено 28,5 миллиона яиц из Азербайджана и Турции, сообщал ранее Россельхознадзор.
Минсельхоз РФ ожидает, что в 2024 году объем производства яиц и мяса птицы вырастет, рентабельность отрасли уже позволяет инвестировать в новые проекты, сообщал в конце февраля статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
Импортные яйца в основном идут на переработку, пишут СМИ