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Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов

Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов

Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 35,68%, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:56

2024-03-15T21:56

2024-03-15T21:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 35,68%, сообщил Леноблизбирком. "Сегодня, в первый день голосования на выборах президента России, активность избирателей Ленинградской области составила 35,68% (511 тысяч 698 человек)", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

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политика, россия, ленинградская область