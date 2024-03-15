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Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:56 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/yavka-1933379679.html
Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов
Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов
Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 35,68%, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:56
2024-03-15T21:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 35,68%, сообщил Леноблизбирком. "Сегодня, в первый день голосования на выборах президента России, активность избирателей Ленинградской области составила 35,68% (511 тысяч 698 человек)", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, ленинградская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ленинградская область
Явка на выборах президента в Ленинградской области превысила 35 процентов

Явка на выборах президента в Ленинградской области составила 35,68%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина голосует на выборах президента России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 35,68%, сообщил Леноблизбирком.
"Сегодня, в первый день голосования на выборах президента России, активность избирателей Ленинградской области составила 35,68% (511 тысяч 698 человек)", - говорится в сообщении.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛенинградская область
 
 
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