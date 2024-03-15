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Явка на выборах в Ненецком округе превысила 43 процента

Явка на выборах в Ненецком округе превысила 43 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Ненецком округе превысила 43 процента

Явка избирателей в Ненецком округе в первый день выборов с учетом досрочного голосования и с помощью системы ДЭГ составила 43,7%, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:30

2024-03-15T21:30

2024-03-15T21:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ненецкий автономный округ

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МУРМАНСК, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Ненецком округе в первый день выборов с учетом досрочного голосования и с помощью системы ДЭГ составила 43,7%, сообщается в Telegram-канале окружной избирательной комиссии. "В первый день голосования на выборах президента России избирательные участки в Ненецком автономном округе посетили 7803 избирателя, 3068 голосов были отданы дистанционно. С учетом досрочно проголосовавших на труднодоступных территориях, в регионе в президентских выборах приняли участие уже 17 756 избирателей, что составляет 43,7% от числа включенных в списки", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

ненецкий автономный округ

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политика, россия, ненецкий автономный округ