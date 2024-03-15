https://ria.ru/20240315/yavka-1933367229.html

Более половины жителей КБР проголосовали на выборах в первый день

Более половины жителей КБР проголосовали на выборах в первый день - РИА Новости, 15.03.2024

Более половины жителей КБР проголосовали на выборах в первый день

Больше половины избирателей проголосовали в первый день выборов президента России в Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в региональном избиркоме. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:59

2024-03-15T20:59

2024-03-15T20:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933225975_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_c0aebd15dfbfa05afcd20dfbfa97cfeb.jpg

НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Больше половины избирателей проголосовали в первый день выборов президента России в Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в региональном избиркоме. "На 20.00 мск пятницы явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии составила 52,60%, проголосовали 283 972 избирателя", - сказал представитель избиркома. По его данным, голосование проходит без нарушений. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия