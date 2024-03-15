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Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 20 процентов

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 20 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах в Краснодарском крае превысила 20 процентов

Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае на 15.00 первого дня голосования составила 20,12%, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:01

2024-03-15T17:01

2024-03-15T17:01

выборы президента россии — 2024

политика

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае на 15.00 первого дня голосования составила 20,12%, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Сегодня в регионе проходит первый день голосования. По состоянию на 15.00 часов (совпадает с мск) свои голоса отдали 20,12% избирателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятницу на Кубани открылись 2829 избирательных участков, где работают 34 тысячи членов избирательных комиссий. Всего в Краснодарском крае около 4,4 миллиона избирателей. При этом в рамках технологии "Мобильный избиратель" заявления о голосовании по месту нахождения подали 218,7 тысячи жителей региона, уточняют в пресс-службе. Для соблюдения избирательного права зарегистрировано более 15 тысяч наблюдателей, в том числе свыше 5,6 тысячи независимых наблюдателей от Общественной палаты РФ и Краснодарского края, добавляют власти.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T17:01 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, краснодарский край, россия