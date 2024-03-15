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Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 18 процентов

Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 18 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 18 процентов

Более 357 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае до 15.00 (13.00 мск) в первый день выборов президента РФ, явка составила 18,2% от общей численности... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:43

2024-03-15T15:43

2024-03-15T15:43

выборы президента россии — 2024

политика

пермский край

пермь

россия

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ПЕРМЬ, 15 мар — РИА Новости. Более 357 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае до 15.00 (13.00 мск) в первый день выборов президента РФ, явка составила 18,2% от общей численности избирателей, жалоб на ход голосования нет, сообщили в краевом избиркоме. "По состоянию на 15.00 (13.00 мск) первого дня голосования на выборах президента России 15 марта средняя явка по Пермскому краю с учетом ДЭГ составила 18,2% или 357 520 избирателей. Выборы проходят спокойно, ни одной жалобы на ход голосования в комиссии не поступало", - говорится в сообщении. Уточняется, что ситуационный центр штаба общественного наблюдения за голосованием, наблюдатели и представители партий и кандидатов отмечают спокойный, конструктивный и законный ход голосования. Сегодня в Пермском крае и других регионах страны начались президентские выборы. Они будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч — в Перми), для них с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.

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политика, пермский край, пермь, россия