https://ria.ru/20240315/yavka-1933135434.html

Явка избирателей на выборах президента составила 2,89 процента на 10:20 мск

Явка избирателей на выборах президента составила 2,89 процента на 10:20 мск - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах президента составила 2,89 процента на 10:20 мск

Явка на выборах президента РФ к 10.20 мск первого дня голосования составила 2,89%, следует из данных, представленных в информцентре ЦИК РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:29

2024-03-15T10:29

2024-03-15T11:22

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ к 10.20 мск первого дня голосования составила 2,89%, следует из данных, представленных в информцентре ЦИК РФ.На запущенном в центре ЦИК экране представлена в целом явка по стране, при этом в некоторых дальневосточных регионах она уже превышает 50%, в сибирские регионах – 25%."На данный момент на экранах — это в основном 42 субъекта РФ, где проходило досрочное голосование", — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя представленные данные.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, выборы президента рф