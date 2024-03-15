Зарубежные гости ВФМ-2024 познакомились в ЯНАО с проектом "ЯмалЭкоДом"
© Фото : пресс-служба ООО "Ямал Экология"Зарубежные гости ВФМ-2024 познакомились в ЯНАО с проектом "ЯмалЭкоДом"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи из 32 стран, приехавшие в ЯНАО в рамках регионального трека, познакомились с экопроектом "ЯмалЭкоДом" - сетью общественных пространств, совмещающих в себе образовательный центр, мастерскую по переработке пластика и пункт приема вторсырья, сообщает пресс-служба проекта.
Экодома сегодня работают в крупнейших городах ЯНАО – Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. У экодома есть мобильная версия – экочум. Сейчас она передвигается по городам ЯНАО, где жители отмечают День оленевода.
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"В рамках проекта "ЯмалЭкоДом" уже проведено свыше 850 мероприятий: лекции и мастер-классы на экологическую тематику, концерты, встречи с необычными людьми, экологические забеги", - отмечается в сообщении.
По словам руководителя проекта "ЯмалЭкоДом" Инги Петраускайте, формат мероприятий выходит далеко за рамки лекций и уроков.
© Фото : пресс-служба ООО "Ямал Экология"Зарубежные гости ВФМ-2024 познакомились в ЯНАО с проектом "ЯмалЭкоДом"
Зарубежные гости ВФМ-2024 познакомились в ЯНАО с проектом "ЯмалЭкоДом"
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"Квартирник, спектакль, живой концерт скрипки, мастер-классы профессиональных художников. Нам нравится экспериментировать и доказывать, что экология может быть увлекательной, поэтому наши гости уходят не только с новыми знаниями, но и с новыми впечатлениями, а затем возвращаются снова и снова. Мы поняли, что даже если не можем открыть ЯмалЭкоДом в каждом городе, мы везде можем поставить ЭкоЧум и поговорить со своими гостями о том, почему глобальная проблема с переизбытком мусора на планете начинается с мусорного ведра у нас дома", - приводятся в сообщении ее слова.
Проект реализует региональный оператор по обращению с ТКО "Ямал Экология" при поддержке властей округа и бизнеса. В июне 2023 года "ЯмалЭкоДом" был представлен на форуме "Экология", где получил высокую оценку экспертов. По итогам прошлого года проект был также отмечен экспертами Российского экологического оператора (ППК РЭО) в сборнике методических рекомендаций по организации экопросветительской деятельности.
Как ранее сообщили в правительстве ЯНАО, программа ВФМ "Жить и работать в России" проходит в регионе с 12 по 16 марта. С ключевыми достижениями региона получили возможность познакомиться 58 зарубежных гостей. Каждый день программы посвящен определенной тематике - культуре и достопримечательностям Ямала, обмену практиками работы в области экологии, туризма и добровольчества, знакомству с социально-экономическими объектами Салехарда и Лабытнанги. Участники ВФМ-2024 также встретились с главой региона Дмитрием Артюховым.