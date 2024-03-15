https://ria.ru/20240315/vzryv-1933396436.html

Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве

Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве - РИА Новости, 15.03.2024

Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве

Инфраструктура повреждена взрывом в городе Конотоп Сумской области Украины, сообщила в пятницу Сумская областная военная администрация. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:56

2024-03-15T23:56

2024-03-15T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

конотоп

сумская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инфраструктура повреждена взрывом в городе Конотоп Сумской области Украины, сообщила в пятницу Сумская областная военная администрация. "Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп… На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Ранее в пятницу воздушная тревога звучала в ряде областей Украины. в том числе и в Сумской области. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

конотоп

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, украина