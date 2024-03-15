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Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vzryv-1933396436.html
Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве
Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве - РИА Новости, 15.03.2024
Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве
Инфраструктура повреждена взрывом в городе Конотоп Сумской области Украины, сообщила в пятницу Сумская областная военная администрация. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:56
2024-03-15T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
конотоп
сумская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инфраструктура повреждена взрывом в городе Конотоп Сумской области Украины, сообщила в пятницу Сумская областная военная администрация. "Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп… На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Ранее в пятницу воздушная тревога звучала в ряде областей Украины. в том числе и в Сумской области. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
конотоп
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в мире, конотоп, сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Киев утверждает, что инфраструктура в городе Конотоп пострадала при взрыве

ОВА: при взрыве в Сумской области пострадала инфраструктура

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инфраструктура повреждена взрывом в городе Конотоп Сумской области Украины, сообщила в пятницу Сумская областная военная администрация.
"Сегодня враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп… На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Ранее в пятницу воздушная тревога звучала в ряде областей Украины. в том числе и в Сумской области. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонотопСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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