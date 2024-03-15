https://ria.ru/20240315/vystavka-1933290203.html

Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века

Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века - РИА Новости, 15.03.2024

Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века

Выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" открылась в Музеях Московского Кремля, сообщили в пресс-службе музеев. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:00

2024-03-15T17:00

2024-03-15T17:00

культура

елена гагарина

московский кремль (музей-заповедник)

выставки

музеи

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" открылась в Музеях Московского Кремля, сообщили в пресс-службе музеев. Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина отметила, что Оружейная палата известна, в первую очередь, как царская и императорская сокровищница, но организаторы выставки хотят показать, что формирование коллекции происходило не только при государевом дворе. "Мы расскажем о плеяде российских коллекционеров, имена которых почти неизвестны российской публике. Но это именно те люди, которые понимали, любили русское искусство и собирали произведения, схожие с теми, что хранились в Оружейной палате. Эта выставка, подобной которой никогда не было в истории российского музейного дела, поможет посетителям погрузиться в мир страстных коллекционеров русской старины, одним из которых был Павел Карабанов", — привели в пресс-службе ее слова.Знаток русской истории и древностей Павел Карабанов не отдавал предпочтения произведениям какой-либо отдельной области искусства, а стремился в своей коллекции представить предметы старины во всем многообразии. Род Карабановых имел богатую историю, его представители уважали память предков, хранили фамильные сокровища и предания, связанные с ними. Это послужило основой для создания домашней коллекции и определило направление деятельности Карабанова. "Выставочный проект является данью памяти людям, сохранившим уникальные памятники культурного наследия России. Экспозиция объединяет более четырехсот произведений из Музеев Московского Кремля и других собраний страны, многие из них представлены широкой публике впервые", — заключили в пресс-службе.В разделах экспозиции представлены иконы и памятники личного благочестия, рукописные книги, драгоценная утварь и посуда, женские украшения XVII столетия и аксессуары "галантного века", предметы восточного происхождения, оружие.На выставке можно увидеть экспонаты, украшавшие Дом бояр Романовых. Особый раздел посвящен подделкам и имитациям, которые неизбежно присутствовали в частных собраниях.

https://ria.ru/20240225/sokrovischa-1928812367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник), выставки, музеи