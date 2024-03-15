Рейтинг@Mail.ru
Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vystavka-1933290203.html
Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века
Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века - РИА Новости, 15.03.2024
Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века
Выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" открылась в Музеях Московского Кремля, сообщили в пресс-службе музеев. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:00
2024-03-15T17:00
культура
елена гагарина
московский кремль (музей-заповедник)
выставки
музеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933280176_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ddcd33d5844800fbcc641ab5e35e900c.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" открылась в Музеях Московского Кремля, сообщили в пресс-службе музеев. Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина отметила, что Оружейная палата известна, в первую очередь, как царская и императорская сокровищница, но организаторы выставки хотят показать, что формирование коллекции происходило не только при государевом дворе. &quot;Мы расскажем о плеяде российских коллекционеров, имена которых почти неизвестны российской публике. Но это именно те люди, которые понимали, любили русское искусство и собирали произведения, схожие с теми, что хранились в Оружейной палате. Эта выставка, подобной которой никогда не было в истории российского музейного дела, поможет посетителям погрузиться в мир страстных коллекционеров русской старины, одним из которых был Павел Карабанов&quot;, — привели в пресс-службе ее слова.Знаток русской истории и древностей Павел Карабанов не отдавал предпочтения произведениям какой-либо отдельной области искусства, а стремился в своей коллекции представить предметы старины во всем многообразии. Род Карабановых имел богатую историю, его представители уважали память предков, хранили фамильные сокровища и предания, связанные с ними. Это послужило основой для создания домашней коллекции и определило направление деятельности Карабанова. &quot;Выставочный проект является данью памяти людям, сохранившим уникальные памятники культурного наследия России. Экспозиция объединяет более четырехсот произведений из Музеев Московского Кремля и других собраний страны, многие из них представлены широкой публике впервые&quot;, — заключили в пресс-службе.В разделах экспозиции представлены иконы и памятники личного благочестия, рукописные книги, драгоценная утварь и посуда, женские украшения XVII столетия и аксессуары "галантного века", предметы восточного происхождения, оружие.На выставке можно увидеть экспонаты, украшавшие Дом бояр Романовых. Особый раздел посвящен подделкам и имитациям, которые неизбежно присутствовали в частных собраниях.
https://ria.ru/20240225/sokrovischa-1928812367.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933280176_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_20e57e59abbba9a6ac71f80d8546a21d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник), выставки, музеи
Культура, Елена Гагарина, Московский Кремль (музей-заповедник), Выставки, Музеи
Музеи Московского Кремля показали собрания коллекционеров XIX века

В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Любители родной истории"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века"
Посетительница на выставке Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" открылась в Музеях Московского Кремля, сообщили в пресс-службе музеев.
Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина отметила, что Оружейная палата известна, в первую очередь, как царская и императорская сокровищница, но организаторы выставки хотят показать, что формирование коллекции происходило не только при государевом дворе.
«

"Мы расскажем о плеяде российских коллекционеров, имена которых почти неизвестны российской публике. Но это именно те люди, которые понимали, любили русское искусство и собирали произведения, схожие с теми, что хранились в Оружейной палате. Эта выставка, подобной которой никогда не было в истории российского музейного дела, поможет посетителям погрузиться в мир страстных коллекционеров русской старины, одним из которых был Павел Карабанов", — привели в пресс-службе ее слова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина общается с журналистами во время пресс-подхода на выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века"
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина общается с журналистами во время пресс-подхода на выставке Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина общается с журналистами во время пресс-подхода на выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века"
Знаток русской истории и древностей Павел Карабанов не отдавал предпочтения произведениям какой-либо отдельной области искусства, а стремился в своей коллекции представить предметы старины во всем многообразии. Род Карабановых имел богатую историю, его представители уважали память предков, хранили фамильные сокровища и предания, связанные с ними. Это послужило основой для создания домашней коллекции и определило направление деятельности Карабанова.
«

"Выставочный проект является данью памяти людям, сохранившим уникальные памятники культурного наследия России. Экспозиция объединяет более четырехсот произведений из Музеев Московского Кремля и других собраний страны, многие из них представлены широкой публике впервые", — заключили в пресс-службе.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" представлено более 400 экспонатов

Посетитель фотографирует экспонаты на выставке Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века

На выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" представлено более 400 экспонатов

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В числе экспонатов выставки "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" иконы, рукописные книги, драгоценная утварь и посуда, женские украшения XVII столетия и аксессуары "галантного века", предметы восточного происхождения, оружие

Посетительница на выставке Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века

В числе экспонатов выставки "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" иконы, рукописные книги, драгоценная утварь и посуда, женские украшения XVII столетия и аксессуары "галантного века", предметы восточного происхождения, оружие

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетительницы на выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века".
Посетительницы на выставке Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века
Посетительницы на выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетить выставку "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" можно до 26 мая

Посетители на выставке Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века

Посетить выставку "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" можно до 26 мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 4

На выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" представлено более 400 экспонатов

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 4

В числе экспонатов выставки "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" иконы, рукописные книги, драгоценная утварь и посуда, женские украшения XVII столетия и аксессуары "галантного века", предметы восточного происхождения, оружие

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 4
Посетительницы на выставке "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Посетить выставку "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века" можно до 26 мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 4
В разделах экспозиции представлены иконы и памятники личного благочестия, рукописные книги, драгоценная утварь и посуда, женские украшения XVII столетия и аксессуары "галантного века", предметы восточного происхождения, оружие.
На выставке можно увидеть экспонаты, украшавшие Дом бояр Романовых. Особый раздел посвящен подделкам и имитациям, которые неизбежно присутствовали в частных собраниях.
Посмертная маска императора Петра I на выставке Сокровища полковых музеев в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Посмертная маска Петра I, святыни и ордена: полковые сокровища — в Москве
25 февраля, 08:00
 
КультураЕлена ГагаринаМосковский Кремль (музей-заповедник)ВыставкиМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала