https://ria.ru/20240315/vybory-1933391478.html

Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России

Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России

Явка на выборах президента России может превысить 70%, свою роль сыграет трехдневное голосование, сплочение общества в условиях внешнего давления, использование РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:07

2024-03-15T23:07

2024-03-15T23:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России может превысить 70%, свою роль сыграет трехдневное голосование, сплочение общества в условиях внешнего давления, использование дистанционного голосования, считает политолог Евгений Минченко. По данным ЦИК, явка на 21.00 мск в целом по стране составила 35,4%. "Общая явка может составить 70+", - сказал эксперт РИА Новости. Комментируя явку за пятницу, Минченко выделил несколько составляющих. "Традиционно на выборах президента явка выше, чем, например, в Государственную думу", - сказал эксперт. Кроме того, граждане в ряде случаев могли воспользоваться системой электронного голосования, добавил он. По его мнению, следует учитывать, что граждане могут голосовать в течение трех дней, "а где-то и многодневное голосование, как это было в новых российских регионах". Еще один фактор - "сплочение вокруг флага в условиях внешнего давления", считает Минченко. Также в бюджетных организациях проводились оргмероприятия, на которых сотрудников призывали приходить на выборы, сказал политолог. Эксперт считает, что разовые провокации на ряде участков, "такая мелочная активность будет стимулировать избирателей приходить на участки и высказывать свое мнение". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T23:07 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия