https://ria.ru/20240315/vybory-1933391478.html
Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России
Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России
Явка на выборах президента России может превысить 70%, свою роль сыграет трехдневное голосование, сплочение общества в условиях внешнего давления, использование РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:07
2024-03-15T23:07
2024-03-15T23:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России может превысить 70%, свою роль сыграет трехдневное голосование, сплочение общества в условиях внешнего давления, использование дистанционного голосования, считает политолог Евгений Минченко. По данным ЦИК, явка на 21.00 мск в целом по стране составила 35,4%. "Общая явка может составить 70+", - сказал эксперт РИА Новости. Комментируя явку за пятницу, Минченко выделил несколько составляющих. "Традиционно на выборах президента явка выше, чем, например, в Государственную думу", - сказал эксперт. Кроме того, граждане в ряде случаев могли воспользоваться системой электронного голосования, добавил он. По его мнению, следует учитывать, что граждане могут голосовать в течение трех дней, "а где-то и многодневное голосование, как это было в новых российских регионах". Еще один фактор - "сплочение вокруг флага в условиях внешнего давления", считает Минченко. Также в бюджетных организациях проводились оргмероприятия, на которых сотрудников призывали приходить на выборы, сказал политолог. Эксперт считает, что разовые провокации на ряде участков, "такая мелочная активность будет стимулировать избирателей приходить на участки и высказывать свое мнение". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T23:07
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России
Эксперт: явка на выборах президента России может превысить 70%
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России может превысить 70%, свою роль сыграет трехдневное голосование, сплочение общества в условиях внешнего давления, использование дистанционного голосования, считает политолог Евгений Минченко.
По данным ЦИК, явка на 21.00 мск в целом по стране составила 35,4%.
"Общая явка может составить 70+", - сказал эксперт РИА Новости.
Комментируя явку за пятницу, Минченко выделил несколько составляющих. "Традиционно на выборах президента явка выше, чем, например, в Государственную думу", - сказал эксперт. Кроме того, граждане в ряде случаев могли воспользоваться системой электронного голосования, добавил он.
По его мнению, следует учитывать, что граждане могут голосовать в течение трех дней, "а где-то и многодневное голосование, как это было в новых российских регионах".
Еще один фактор - "сплочение вокруг флага в условиях внешнего давления", считает Минченко. Также в бюджетных организациях проводились оргмероприятия, на которых сотрудников призывали приходить на выборы, сказал политолог.
Эксперт считает, что разовые провокации на ряде участков, "такая мелочная активность будет стимулировать избирателей приходить на участки и высказывать свое мнение".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании