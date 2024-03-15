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Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:44 15.03.2024 (обновлено: 22:50 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933387942.html
Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам
Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам - РИА Новости, 15.03.2024
Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам
Российские дипломаты готовы к попыткам провокаций на выборах президента РФ, загранучреждения будут усиленно охраняться, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:44
2024-03-15T22:50
выборы президента россии — 2024
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вашингтон (штат)
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Российские дипломаты готовы к попыткам провокаций на выборах президента РФ, загранучреждения будут усиленно охраняться, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."В США образованы три избирательных участка: в Посольстве и генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Днем голосования определено 17 марта. Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности выборного процесса. Пристально следим за обстановкой вокруг наших загранучреждений. Находимся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. По нашей просьбе в день голосования усиленные наряды секретной службы будут контролировать ситуацию вокруг посольства и других росзагранучреждений", - заявил Антонов.Он подчеркнул, что дипломатам известно "о планах представителей "несистемной оппозиции" серьёзно осложнить организацию избирательного процесса и попытаться повлиять на волеизъявление россиян"."Мы готовы к такого рода провокациям. Не позволим испортить день для тех, кто хочет честно исполнить гражданский долг. Получаем много звонков сограждан с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок", - сказал высокопоставленный дипломат."Мы даже заготовили детские столики для рисования нашим самым юным гостям, которые придут к нам вместе с родителями. Тем не менее, учитывая подогреваемый американскими властями разгул русофобских настроений, были вынуждены отказаться от проведения досрочного голосования, а также сбора голосов вне помещений избирательных участков", - подчеркнул Антонов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/posolstvo-1933078138.html
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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам

Российские дипломаты в США готовы к провокациям в день выборов, заявил Антонов

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Российские дипломаты готовы к попыткам провокаций на выборах президента РФ, загранучреждения будут усиленно охраняться, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США образованы три избирательных участка: в Посольстве и генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Днем голосования определено 17 марта. Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности выборного процесса. Пристально следим за обстановкой вокруг наших загранучреждений. Находимся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. По нашей просьбе в день голосования усиленные наряды секретной службы будут контролировать ситуацию вокруг посольства и других росзагранучреждений", - заявил Антонов.
Посол России в США Анатолий Антонов на открытии фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Он подчеркнул, что дипломатам известно "о планах представителей "несистемной оппозиции" серьёзно осложнить организацию избирательного процесса и попытаться повлиять на волеизъявление россиян".
"Мы готовы к такого рода провокациям. Не позволим испортить день для тех, кто хочет честно исполнить гражданский долг. Получаем много звонков сограждан с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок", - сказал высокопоставленный дипломат.
"Мы даже заготовили детские столики для рисования нашим самым юным гостям, которые придут к нам вместе с родителями. Тем не менее, учитывая подогреваемый американскими властями разгул русофобских настроений, были вынуждены отказаться от проведения досрочного голосования, а также сбора голосов вне помещений избирательных участков", - подчеркнул Антонов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024СШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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