https://ria.ru/20240315/vybory-1933387942.html

Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам

Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам - РИА Новости, 15.03.2024

Антонов рассказал о готовности российских дипломатов в США к выборам

Российские дипломаты готовы к попыткам провокаций на выборах президента РФ, загранучреждения будут усиленно охраняться, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:44

2024-03-15T22:44

2024-03-15T22:50

выборы президента россии — 2024

сша

россия

вашингтон (штат)

анатолий антонов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Российские дипломаты готовы к попыткам провокаций на выборах президента РФ, загранучреждения будут усиленно охраняться, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."В США образованы три избирательных участка: в Посольстве и генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Днем голосования определено 17 марта. Особое внимание мы уделяем вопросу обеспечения безопасности выборного процесса. Пристально следим за обстановкой вокруг наших загранучреждений. Находимся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. По нашей просьбе в день голосования усиленные наряды секретной службы будут контролировать ситуацию вокруг посольства и других росзагранучреждений", - заявил Антонов.Он подчеркнул, что дипломатам известно "о планах представителей "несистемной оппозиции" серьёзно осложнить организацию избирательного процесса и попытаться повлиять на волеизъявление россиян"."Мы готовы к такого рода провокациям. Не позволим испортить день для тех, кто хочет честно исполнить гражданский долг. Получаем много звонков сограждан с подтверждением готовности и желания прибыть на избирательный участок", - сказал высокопоставленный дипломат."Мы даже заготовили детские столики для рисования нашим самым юным гостям, которые придут к нам вместе с родителями. Тем не менее, учитывая подогреваемый американскими властями разгул русофобских настроений, были вынуждены отказаться от проведения досрочного голосования, а также сбора голосов вне помещений избирательных участков", - подчеркнул Антонов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/posolstvo-1933078138.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933237111.html

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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф