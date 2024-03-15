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В Воронеже мужчина поджег стол избирательной комиссии - РИА Новости, 15.03.2024
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В Воронеже мужчина поджег стол избирательной комиссии
В Воронеже мужчина поджег стол избирательной комиссии - РИА Новости, 15.03.2024
В Воронеже мужчина поджег стол избирательной комиссии
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который поджег стол избирательной комиссии с бюллетенями на одном из участков в Воронеже,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:16
2024-03-15T22:16
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происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который поджег стол избирательной комиссии с бюллетенями на одном из участков в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону. "По данным следствия, 15 марта 2024 года около 17 часов 50-летний мужчина прибыл на один из избирательных участков в Ленинском районе Воронежа, где, используя принесенный с собой предмет одежды, совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Следователем допрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый доставлен в следственный отдел для допроса. Ранее в пятницу в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 города Борисоглебск Воронежской области две женщины вылили в урны для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них также возбуждено уголовные дела.
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выборы президента рф, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия, россия, ленинский район
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Воронеж, Происшествия, Россия, Ленинский район
В Воронеже мужчина поджег стол избирательной комиссии

СК: в Воронеже мужчина поджег стол избирательной комиссии

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который поджег стол избирательной комиссии с бюллетенями на одном из участков в Воронеже, сообщает управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 15 марта 2024 года около 17 часов 50-летний мужчина прибыл на один из избирательных участков в Ленинском районе Воронежа, где, используя принесенный с собой предмет одежды, совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы", - говорится в сообщении.
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Вчера, 22:14
В отношении мужчины возбуждено дело по статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Следователем допрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый доставлен в следственный отдел для допроса.
Ранее в пятницу в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 города Борисоглебск Воронежской области две женщины вылили в урны для избирательных бюллетеней "жидкость зеленого цвета". В результате голосование с использованием этих урн было прекращено. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Следствием в отношении них также возбуждено уголовные дела.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествияРоссияЛенинский район
 
 
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