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В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:14 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933383466.html
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали - РИА Новости, 15.03.2024
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:14
2024-03-15T22:14
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай в крымском регионе за пятницу, сообщили РИА Новости в избиркоме Крыма. До этого алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Там 31-летняя крымчанка залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. "Случай произошел в городе Ялте на 507-м избирательном участке. Женщина пыталась испортить бюллетени, налив на КОИБ зеленку, бюллетени не пострадали", - сказали в пресс-службе избиркома. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела. Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.
https://ria.ru/20240315/delo-1933333773.html
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выборы президента рф, ялта, симферополь, москва, происшествия
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Ялта, Симферополь, Москва, Происшествия
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали

Избирком: в Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай в крымском регионе за пятницу, сообщили РИА Новости в избиркоме Крыма.
До этого алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Там 31-летняя крымчанка залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования
Вчера, 18:49
"Случай произошел в городе Ялте на 507-м избирательном участке. Женщина пыталась испортить бюллетени, налив на КОИБ зеленку, бюллетени не пострадали", - сказали в пресс-службе избиркома.
В случившемся разбираются правоохранительные органы.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела.
Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФЯлтаСимферопольМоскваПроисшествия
 
 
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