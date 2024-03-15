https://ria.ru/20240315/vybory-1933383466.html

В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали

В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали - РИА Новости, 15.03.2024

В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали

Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:14

2024-03-15T22:14

2024-03-15T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай в крымском регионе за пятницу, сообщили РИА Новости в избиркоме Крыма. До этого алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Там 31-летняя крымчанка залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. "Случай произошел в городе Ялте на 507-м избирательном участке. Женщина пыталась испортить бюллетени, налив на КОИБ зеленку, бюллетени не пострадали", - сказали в пресс-службе избиркома. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела. Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.

https://ria.ru/20240315/delo-1933333773.html

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