https://ria.ru/20240315/vybory-1933383466.html
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали - РИА Новости, 15.03.2024
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:14
2024-03-15T22:14
2024-03-15T22:14
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
ялта
симферополь
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай в крымском регионе за пятницу, сообщили РИА Новости в избиркоме Крыма. До этого алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе. Там 31-летняя крымчанка залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. "Случай произошел в городе Ялте на 507-м избирательном участке. Женщина пыталась испортить бюллетени, налив на КОИБ зеленку, бюллетени не пострадали", - сказали в пресс-службе избиркома. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве, Воронежской области, Карачаево-Черкесии и Ростовской области, возбуждены уголовные дела. Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.
https://ria.ru/20240315/delo-1933333773.html
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
ялта
симферополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента рф, ялта, симферополь, москва, происшествия
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Ялта, Симферополь, Москва, Происшествия
В Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
Избирком: в Ялте женщина залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Женщина на одном из избирательных участков в Ялте залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), бюллетени не пострадали, это второй случай в крымском регионе за пятницу, сообщили РИА Новости в избиркоме Крыма.
До этого алогичный инцидент произошел на участке для голосования №339 в Симферополе
. Там 31-летняя крымчанка залила зеленкой КОИБ, бюллетени не пострадали. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Под Воронежем завели дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования
"Случай произошел в городе Ялте на 507-м избирательном участке. Женщина пыталась испортить бюллетени, налив на КОИБ зеленку, бюллетени не пострадали", - сказали в пресс-службе избиркома.
В случившемся разбираются правоохранительные органы.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Инциденты с выливанием красящих веществ в избирательные урны, помимо Крыма, произошли в Москве
, Воронежской области
, Карачаево-Черкесии и Ростовской области
, возбуждены уголовные дела.
Как объяснял РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, людям, которые портят урны для бюллетеней на избирательных участках, могут грозить исправительные работы, однако дело может закончиться и реальным сроком.