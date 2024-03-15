https://ria.ru/20240315/vybory-1933382972.html

Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России

Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:12

2024-03-15T22:12

2024-03-15T22:12

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека из-за попыток эстонских пограничников помешать россиянам попасть в Россию, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. "Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека в связи с этим недопустимым поведением", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия, эстония, татьяна москалькова, в мире