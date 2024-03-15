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Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:12 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933382972.html
Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России
Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:12
2024-03-15T22:12
выборы президента россии — 2024
россия
эстония
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека из-за попыток эстонских пограничников помешать россиянам попасть в Россию, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. "Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека в связи с этим недопустимым поведением", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933381927.html
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россия, эстония, татьяна москалькова, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Эстония, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова осудила попытки Эстонии помешать выборам президента России

Москалькова обратится в ООН из-за попыток Эстонии помешать выборам

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека из-за попыток эстонских пограничников помешать россиянам попасть в Россию, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.
"Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать. Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека в связи с этим недопустимым поведением", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента
Вчера, 22:04
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияЭстонияТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
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