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Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что более 200 российских граждан, проживающих в Эстонии,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:04
2024-03-15T22:04
2024-03-15T22:04
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татьяна москалькова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что более 200 российских граждан, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы. "Более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы", - сообщила Москалькова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, эстония, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Россия, Эстония, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Выборы президента России — 2024
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента
Москалькова: более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента