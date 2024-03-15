https://ria.ru/20240315/vybory-1933381927.html

Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента

Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что более 200 российских граждан, проживающих в Эстонии,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:04

2024-03-15T22:04

2024-03-15T22:04

россия

эстония

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что более 200 российских граждан, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы. "Более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы", - сообщила Москалькова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия, эстония, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф