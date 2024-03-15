Рейтинг@Mail.ru
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:04 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933381927.html
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что более 200 российских граждан, проживающих в Эстонии,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:04
2024-03-15T22:04
россия
эстония
татьяна москалькова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291638_0:40:3498:2008_1920x0_80_0_0_3a5d792ba251db3862e53ddddfa7b56f.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что более 200 российских граждан, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы. "Более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы", - сообщила Москалькова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933377840.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291638_1058:109:3498:1939_1920x0_80_0_0_b48a346ac37f0b75eb03495118d43422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Россия, Эстония, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Выборы президента России — 2024
Более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента

Москалькова: более 200 россиян из Эстонии проголосовали на выборах президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Выборы президента России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что более 200 российских граждан, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы.
"Более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы", - сообщила Москалькова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Захарова об одержимости США выборами президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России
Вчера, 21:48
 
Выборы президента России — 2024РоссияЭстонияТатьяна МоскальковаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала