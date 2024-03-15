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Явка избирателей на выборах в Саратовской области достигла 34,83 процента
Явка избирателей на выборах в Саратовской области достигла 34,83 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах в Саратовской области достигла 34,83 процента
Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 20.00 (19.00 мск) пятницы составила 34,83%, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:53
2024-03-15T21:53
2024-03-15T21:59
выборы президента россии — 2024
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САРАТОВ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 20.00 (19.00 мск) пятницы составила 34,83%, сообщила областная избирательная комиссия. "Явка: 622 677 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России в первый день голосования, что составляет 34,83%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
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политика, россия, саратовская область, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Саратовская область, Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Явка избирателей на выборах в Саратовской области достигла 34,83 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Саратовской области достигла 34,83%