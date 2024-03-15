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Явка на выборах в Волгоградской области составила почти 45 процентов
Явка на выборах в Волгоградской области составила почти 45 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила почти 45 процентов
Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Волгоградской области составила почти 45%, сообщил председатель избиркома региона... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:52
2024-03-15T21:52
2024-03-15T21:52
выборы президента россии — 2024
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ВОЛГОГРАД, 15 мар - РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Волгоградской области составила почти 45%, сообщил председатель избиркома региона Виктор Черячукин. "В Волгоградской области завершился первый день голосования на выборах Президента Российской Федерации… Жители Волгоградской области проявляют высокую активность: в первый день голосования явка составила 44,82%", - приводятся слова Черячукина в Telegram-канале избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков, в том числе восемь участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, волгоградская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Волгоградская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Явка на выборах в Волгоградской области составила почти 45 процентов
Явка на выборах президента РФ в Волгоградской области составила почти 45%