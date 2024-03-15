https://ria.ru/20240315/vybory-1933377931.html
Явка на выборах президента в КЧР достигла 39,63 процента
Явка на выборах президента в КЧР достигла 39,63 процента - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в КЧР достигла 39,63 процента
Явка на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии по итогам первого дня голосования составила 39,63%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:49
2024-03-15T21:49
2024-03-15T21:49
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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии по итогам первого дня голосования составила 39,63%, сообщили в республиканском избиркоме со ссылкой на ГАС "Выборы". По данным регионального избиркома, на 15.00 в голосовании приняли участие 69 984 избирателя - 23,71%. "По данным государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", количество избирателей по состоянию на отчетное время 20.00 часов 15 марта 2024 года составляет 295 142 человека, проголосовали - 116 963 (39,63%)", – говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома республики. В дни голосования на территории Карачаево-Черкесии работают 252 избирательных участка. В их числе три временных участка, которые организованы в Черкесске - в следственном изоляторе ОФСИН России по КЧР и в республиканской больнице, а также в Архызе для отдыхающих. На всех участках применяются информационные технологии, организовано видеонаблюдение и видеофиксация. За ходом голосования в Карачаево-Черкесии следят порядка 780 общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Черкесск, Архыз, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Явка на выборах президента в КЧР достигла 39,63 процента
Явка на выборах президента РФ в КЧР достигла 39,63% по итогам первого дня