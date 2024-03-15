https://ria.ru/20240315/vybory-1933377840.html

Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России

Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России

Одержимость выборами президента России, наблюдаемая в США, уникальна с учетом расстояния между двумя странами и различия их исторических судеб, заявила... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:48

2024-03-15T21:48

2024-03-15T23:37

политика

россия

сша

выборы президента россии — 2024

мария захарова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одержимость выборами президента России, наблюдаемая в США, уникальна с учетом расстояния между двумя странами и различия их исторических судеб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.В разговоре с агентством она отметила внимание, которое каждый день уделяется на американских телеканалах выборам президента РФ. По мнению Захаровой, в США уже не могут "соскочить" с раскрученной ранее темы о том, что Россия и ее президент якобы оказывают влияние на выборы главы самих Соединенных Штатов."Я не знаю ни одного такого примера, чтобы такое происходило со странами, которые находятся на разных континентах, у которых нет общих (сухопутных - ред.) границ, у которых не то чтобы было какое-то очевидное взаимовлияние электоральных циклов. Бывают такие страны, которые раньше были объединены общим государственным пространством или каким-то историческим пространством, и действительно, там какие-то могут быть увязки. Нет, нас ничего в этом смысле с Соединенными Штатами не связывает", - сказала она.Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933372540.html

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Захарова об одержимости США выборами президента России Американская одержимость выборами президента России уникальна с учетом расстояния между странами, разных исторических судеб, заявила Захарова РИА Новости. 2024-03-15T21:48 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, сша, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов