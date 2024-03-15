https://ria.ru/20240315/vybory-1933377840.html
Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России
Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России
Одержимость выборами президента России, наблюдаемая в США, уникальна с учетом расстояния между двумя странами и различия их исторических судеб, заявила... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:48
2024-03-15T21:48
2024-03-15T23:37
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выборы президента россии — 2024
мария захарова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одержимость выборами президента России, наблюдаемая в США, уникальна с учетом расстояния между двумя странами и различия их исторических судеб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.В разговоре с агентством она отметила внимание, которое каждый день уделяется на американских телеканалах выборам президента РФ. По мнению Захаровой, в США уже не могут "соскочить" с раскрученной ранее темы о том, что Россия и ее президент якобы оказывают влияние на выборы главы самих Соединенных Штатов."Я не знаю ни одного такого примера, чтобы такое происходило со странами, которые находятся на разных континентах, у которых нет общих (сухопутных - ред.) границ, у которых не то чтобы было какое-то очевидное взаимовлияние электоральных циклов. Бывают такие страны, которые раньше были объединены общим государственным пространством или каким-то историческим пространством, и действительно, там какие-то могут быть увязки. Нет, нас ничего в этом смысле с Соединенными Штатами не связывает", - сказала она.Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Захарова об одержимости США выборами президента России
Американская одержимость выборами президента России уникальна с учетом расстояния между странами, разных исторических судеб, заявила Захарова РИА Новости.
2024-03-15T21:48
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политика, россия, сша, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Политика, Россия, США, Выборы президента России — 2024, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России
Захарова: американская одержимость выборами президента России уникальна
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Одержимость выборами президента России, наблюдаемая в США, уникальна с учетом расстояния между двумя странами и различия их исторических судеб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.
В разговоре с агентством она отметила внимание, которое каждый день уделяется на американских телеканалах выборам президента РФ
. По мнению Захаровой, в США
уже не могут "соскочить" с раскрученной ранее темы о том, что Россия и ее президент якобы оказывают влияние на выборы главы самих Соединенных Штатов.
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"Я не знаю ни одного такого примера, чтобы такое происходило со странами, которые находятся на разных континентах, у которых нет общих (сухопутных - ред.) границ, у которых не то чтобы было какое-то очевидное взаимовлияние электоральных циклов. Бывают такие страны, которые раньше были объединены общим государственным пространством или каким-то историческим пространством, и действительно, там какие-то могут быть увязки. Нет, нас ничего в этом смысле с Соединенными Штатами не связывает", - сказала она.
Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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