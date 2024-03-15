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Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:44 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933376641.html
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день
Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 36%, сообщает в пятницу избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:44
2024-03-15T21:44
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика калмыкия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
выборы президента рф
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 36%, сообщает в пятницу избирком региона. "Явка избирателей на выборах президента России в Республике Калмыкия составила 36,06% от общего числа избирателей", - сообщил избирком в своем Telegram-канале. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, россия, республика калмыкия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Калмыкия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день

Явка на выборах президента РФ в Калмыкии составила 36% в первый день

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Выборы президента России . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 36%, сообщает в пятницу избирком региона.
"Явка избирателей на выборах президента России в Республике Калмыкия составила 36,06% от общего числа избирателей", - сообщил избирком в своем Telegram-канале.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияРеспублика КалмыкияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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