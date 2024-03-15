https://ria.ru/20240315/vybory-1933376641.html

Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день

Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день

Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 36%, сообщает в пятницу избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:44

2024-03-15T21:44

2024-03-15T21:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика калмыкия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 36%, сообщает в пятницу избирком региона. "Явка избирателей на выборах президента России в Республике Калмыкия составила 36,06% от общего числа избирателей", - сообщил избирком в своем Telegram-канале. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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политика, россия, республика калмыкия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф