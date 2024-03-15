https://ria.ru/20240315/vybory-1933376641.html
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день
Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 36%, сообщает в пятницу избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:44
2024-03-15T21:44
2024-03-15T21:44
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика калмыкия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933145136_0:132:3172:1916_1920x0_80_0_0_2b30605d473e950beb8ba8b5292896e3.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в первый день голосования на выборах президента России в Калмыкии составила 36%, сообщает в пятницу избирком региона. "Явка избирателей на выборах президента России в Республике Калмыкия составила 36,06% от общего числа избирателей", - сообщил избирком в своем Telegram-канале. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
республика калмыкия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933145136_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_158031c31c8fa02b6508e3fb85c8a2ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика калмыкия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Калмыкия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
Явка на выборах президента в Калмыкии составила 36 процентов в первый день
Явка на выборах президента РФ в Калмыкии составила 36% в первый день